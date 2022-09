Sindicato de Educadores de Risaralda se pronuncia sobre presunto desfalco

Desde el Sindicato de Educadores de Risaralda aclararon la situación sobre presuntos desfalcos financieros por cuentas que superan los 200 millones de pesos.

Durante esta semana ha circulado información sobre unas presuntas irregularidades que se habrían dado a conocer al interior del sindicato SER en medio de una revisión fiscal en la que no se habrían encontrado soportes sobre giros por 245 millones de pesos y por deudas pendientes por pagar.

Al respecto el presidente del Sindicato de Educadores de Risaralda, Jorge Ariel Correa, indicó que la situación obedece a una transición financiera que está teniendo esta organización para realizar pagos a través de transacciones y no de dinero en efectivo pero que, en medio de este cambio, aún hay pagos que se deben realizar en efectivo y era el contador de ese momento quien asumía el pago de estos dineros.

"Desde finales de 2020 se inició con el pago de todas las cuentas a través de transacciones y no dinero en efectivo, entonces en ese orden de ideas, el tesorero de la organización, el compañero Darío Montañez, en ocasiones debido a ese tránsito que estábamos haciendo a veces el dinero que se sacaba para pagar las cuentas no era suficiente el dinero en efectivo, estaba manejando una entidad bancaria que se llama Confiar, no había posibilidad de hacer todos los pagos a través de la plataforma transaccional, entonces tocaba seguir haciendo pagos en efectivo".

También explicó que la suma de estos dineros prestador por el contador, se acercaban a los 24 millones de pesos y que dicha deuda fue cancelada con aprobación del consejo directivo del sindicato y que esta y las demás deudas que registran, están certificadas por los contadores de la entidad.

"Los contadores certificaron dicha deuda por pagar, no era la única deuda por pagar el 2022, teníamos Algunas deudas producto precisamente de esa transición que se hizo de nuestro manejo contable.

En la información entregada por el actual fiscal del SER, indica que hay varios comprobantes en los que nos explican los motivos de los gastos. Frente a esto, el presidente manifestó que quienes quisieran conocer el manejo financiero del sindicato, podrían acceder a los soportes de transacciones y demás para tener claridad sobre estas presuntas irregularidades fiscales.