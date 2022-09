Robaron a varios profesores durante una entrega de notas en Girardota

La profesora Claudia Rengifo, docente de apoyo de la institución educativa Emiliano García, denunció que el pasado martes 14 de septiembre y durante una entrega de notas a los padres de familia, fueron víctimas de un robo en la sala de profesores. Los amigos de lo ajeno se llevaron cinco computadores y la billetera de ella con los documentos.

La víctima aseguró que los delincuentes son un hombre y una mujer que aprovecharon que los docentes estaban ocupados y haciéndose pasar por padres de familia ingresaron a la sala de profesores y se llevaron cinco computadores. A una sola educadora se le llevaron dos equipos.

“Cuando yo me iba a retirar de la institución fui a sacar mi bolso y me di cuenta que me habían sacado la billetera, pero luego cuando en la mañana del miércoles llegan los profesores de ese turno se dan cuenta que les habían robado los computadores”, contó la víctima.

Todo indica que Continental será demolido: Daniel Quintero

La señora Rengifo, aseguró que una vez se enteró del robo, junto con la coordinadora de la I.E revisaron las cámaras de seguridad y pudieron identificar a los presuntos ladrones que abrieron los cajones de los escritorios de las víctimas.

“Se ve perfecto las personas que robaron, todo el tiempo que tuvieron. Era un señor y una señora. El señor se metía y la señora era la campanera, ella se hacía como hablando por teléfono. Es que como los padres están reclamando notas nadie se dio cuenta”, agregó.

Lo más particular del asunto, es que una vez identifican a los responsables del robo ponen a circular las imágenes de ellos y en Barbosa aseguraron que también ingresaron a un colegio y aprovechando que los estudiantes estaban jugando, esculcaron los bolsos y se robaron varios celulares. También indican que las mismas personas fueron captadas en un colegio de Medellín en el barrio Conquistadores cometiendo el mismo delito, por lo que se presume se dedican a este tipo de prácticas en instituciones educativas del Valle de Aburrá, por ello alertan a otras sedes para que estén pendientes y eviten ser víctimas de los ladrones.