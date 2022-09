Ante el Congreso buscan viabilidad para el proyecto del agua en Santa Marta

En la reciente sesión de la Comisión IV de la Cámara, la representante por el Magdalena, Ingrid Aguirre Juvinao le recordó a la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velazco, la importancia de darle a Santa Marta el apoyo y respaldo económico desde el Gobierno Nacional, para que sus habitantes tengan un servicio de agua digno, que convierta a este territorio en una potencia mundial del turismo.

Durante su intervención, Aguirre le solicitó a Minvivienda que permita encontrar los recursos que necesita Santa Marta para darle a los samarios un servicio de potable eficiente y de calidad.

“Sabemos que el presupuesto no abarca la solución que necesitamos, pero creo que la ciudad lo merece y que nosotros desde la Comisión Cuarta, seremos sus padrinos, para mirar de dónde podemos buscar esos recursos, porque fue una ilusión que el Presidente dejó en la ciudad de Santa Marta", dijo la representante Ingrid Aguirre.

Aguirre también le relató a la ministra Velazco, como las mujeres son las más afectadas por esta problemática. “Usted es mujer Ministra, las mujeres en Santa Marta somos las que más padecemos, porque deben levantarse a las dos de la mañana, muchas veces no dormir para esperar que conecten una motobomba y poder tener el agua. Por eso yo no puedo dejar pasar esta oportunidad”.

Del mismo modo, mencionó que la falta de agua afecta al sector turístico y destacó la necesidad de que en temporadas altas de turismo, la ciudad cuente con el servicio.

“En temporada turística las cadenas hoteleras deben abastecer a los turistas con carrotanques, dejando a la mitad de la ciudad sin abastecimiento de agua”, sostuvo.

PADRINOS DEL PROYECTO

Hay que mencionar que, desde su llegada a la Cámara de Representantes por el Magdalena, Ingrid Aguirre Juvinao, viene liderando la vocería desde su departamento, por lograr que el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, priorice los recursos que permitan darle a Santa Marta la solución definitiva al problema del agua.

“El Presidente lo prometió en campaña y creemos que es el mejor regalo que le puede dar a la ciudad en sus 500 años. Mientras otras ciudades buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes como el caso del metro de Bogotá, nosotros queremos proporcionarles a los samarios y a los magdalenenses un derecho fundamental como es el agua potable y de esta manera mejorar su calidad de vida”, manifestó Aguirre.

Explicó cómo durante los últimos años, los gobiernos progresistas que hoy lideran a la capital del Magdalena, vienen haciendo esfuerzos por darle a los samarios el agua que tanto necesitan; pero la falta de un Gobierno Nacional comprometido con este territorio, han bloqueado las soluciones planteadas durante los últimos años.

“Llevamos 10 años de estudios, el río Toribio, el río Córdoba, fuimos hasta Israel a explorar soluciones, pero todo se queda en estudios y no vemos una solución definitiva. El último Gobierno fue un Gobierno que nos mantuvo a la expectativa de traer el agua del río Magdalena, pero después nos dijo que no tenía recursos, Santa Marta ya no aguanta más esta necesidad”, aseveró.