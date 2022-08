Alcalde Dau desmiente nuevamente a Pedrito Pereira y a Yolanda Wong

A través de un video publicado en redes sociales, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, respondió a las acusaciones hechas por Pedrito Pereira y Yolanda Wong, exalcaldes encargados de Cartagena, sobre el presupuesto Distrital.

En días pasados Pedrito Pereira publicó unas declaraciones asegurando que en el 2019 quedó un superávit de tesorería y recursos por $89 mil millones para ser usados al año siguiente. Ante esto, el Alcalde refutó lo expresado, aclarando que las incorporaciones hechas al presupuesto de 2020, de los recursos que no se gastaron en 2019, en gran parte ya tenían una destinación específica, aun así, y a pesar de pandemia, la administración logró la ejecución del 85% del presupuesto.

El mandatario agregó que dentro del presupuesto de 2020 quedó incluido un capítulo de saneamiento fiscal para el pago de deudas de administraciones pasadas, entre las cuales están más de $20 mil millones en subsidios de servicios públicos y más de $100 mil millones por concepto de sentencias en contra de la administración, lo cual, confirma la dificultad financiera que encontró este Gobierno.

“Lo más curioso es que tú dices que la ciudad no estaba endeudada. Si era así, entonces ¿por qué precisamente en el presupuesto que dejaste hecho, incluiste un capítulo de saneamiento fiscal en el que le dejaste a esta administración la obligación de pagar durante 4 años las deudas y compromisos que venían de administraciones anteriores, especialmente de la tuya?”, sostuvo.

Dau Chamat continuó su intervención afirmando que la administración Salvemos Juntos a Cartagena, durante los dos primeros años de gobierno ha pagado, a través del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, $73.056.630.911 a los diferentes conceptos de pago aprobados en Acuerdos Distritales.

Por otra parte, el Alcalde también objetó lo publicado por Yolanda Wong a través de su cuenta de Twitter, donde afirmó que desde el 2020 la Alcaldía tiene una medida preventiva en regalías y eso, no permite avances, y además, la administración tiene $49 mil millones supuestamente retenidos.

“Yo le quiero decir a la señora Yolanda Wong que primero consulte mejor, porque la Alcaldía de Cartagena, no tiene medidas preventivas que impiden la ejecución de 49 mil millones de pesos. El Distrito solo cuenta con 2 proyectos con medidas especiales de seguimiento, que son: la construcción de pavimento en concreto rígido de la vía Campaña, en este proyecto hay con medida preventiva $3.497.762.467 y el otro proyecto que tiene medida preventiva es la construcción de pavimento en concreto rígido para la mitigación de inundaciones en el Distrito, con $377.657.060 con medida preventiva”, indicó Dau.

Agregó: “¿de dónde sacas tú, Yolanda Wong, que tenemos una medida que no nos deja usar 49 mil millones? Porque si tu sumas 3.400 millones y 377 millones, de estas dos medidas especiales de seguimiento, no te dan ni 4 mil millones. Y para que sepas, estos proyectos están en proceso de contratación de las obras para su finalización, no nos hemos quedado viendo lejos como tú intentas hacerle creer a la gente”.

Sobre las asignaciones de recursos del Sistema General de Regalías, indicó que Cartagena ha contado con $90.707.809.373 entre 2021-2022, pero debido a que el recaudo fue menos, solo quedaron disponibles $63.560.466.548 en caja para proyectos.