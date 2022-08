VIDEO:“No hay fecha definida para abrir frontera con Colombia”: Venezuela

El gobierno venezolano ha iniciado un plan de reactivación industrial en todo el país posterior a la pandemia, buscando que los comerciantes reinicien la producción nacional y poder luchar contra el bloqueo económico que se ha establecido contra este país a nivel internacional.

Para esto se instaló el órgano superior de industria regional en los municipios fronterizos con Colombia, esperando realizar una apertura de los puentes internacionales de manera progresiva para así permitir nuevamente el paso de vehículos de carga y particulares entre los dos países.

El ingeniero Hipólito Antonio Abreu Páez ministro de industria del gobierno de Nicolás Maduro, le dijo a Caracol Radio que el proceso para dar una apertura a la frontera se realizara con el consenso de todos los sectores, y se realizaran mesas de trabajo que podrían demorar varios meses.

“Es una historia nueva que se está construyendo con Colombia en las relaciones binacionales, y que tiene varios factores como lo político, económico, cultural y social, nosotros queremos que las cosas se hagan bien hechas. En ese sentido ya ha habido encuentro e intercambio de opiniones para que ver como se va dando ese plan que sea una integración productiva para las dos naciones. Esto ayudara al desarrollo industrial colombiana y también ayude la economía diversificada que estamos construyendo en Venezuela, aun no tenemos fecha prevista para la apertura, se deben dar unos plazos y lo que tenemos claro es que se va a consolidar una zona de desarrollo económica por encima de las dificultades que puedan surgir en el camino” expresó el funcionario.

Abreu Páez de igual forma celebró la victoria en Colombia del presidente Gustavo Petro, y que se buscara un afianzamiento de las relaciones para buscar un beneficio que no solo ayude a la frontera si no también para todo el sector empresarial en el vecino país.

“Nosotros estamos en un proceso de reactivación progresiva y queremos que se garantice todo entre países hermanos, y que no sea bajo una ocupación territorial que pudiese ocurrir a nosotros, les digo que no tenemos un plan para cerrar mas la frontera si no que aperturar de manera programática y consensuada con nuestro sector industrial, vamos a consensuar como gobierno con todo el país y produzca ofertas exportables que van a ser binacionales, yo estoy convencido que en este proceso de reapertura gracias al compañero Petro se van a producir alianzas binacionales industriales para generar ofertas más allá de Venezuela y Colombia, dirigiéndonos hacia Europa, el Caribe y otras latitudes” dijo el ministro.

El encuentro se realizó en el municipio de Pedro María Ureña frontera con Cúcuta en Colombia con la presencia del gobernador del estado Táchira Freddy Bernal, y asistieron empresarios de la región del vecino país.