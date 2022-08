¿Cuántas vacunas de Covid 19 están por vencerse en Cali?

Según las autoridades de salud de Cali, son 11 mil vacunas que están por vencerse, por lo que se han articulado con EPS e IPS para la distribución de los biológicos que le corresponde a cada entidad de acuerdo a la población que tiene por completar el esquema de vacunación o por aplicarse las vacunas de refuerzo.

“Vamos a escribir a las entidades pertinentes, a la EPS correspondiente que es la entidad encargada de la gestión del riesgo de su población, y si esta IPS no recibe está poniendo en riesgo la salud de la población afiliada, así que es la EPS que debe entrar aquí a negociar con su IPS porque esto no puede pasar, la segunda entidad es la personería porque estamos hablando de salvaguardar la vida de las personas y de mantener el estado inmunológico no solo individual sino colectivo de la ciudad de Cali”, señaló Miyerlandi Torres, secretaria de salud de Cali, respecto a IPS que no prestan el servicio.

El plan de mejoramiento contempla aumentar las actividades en los grupos de adultos mayores, así mismo las llamadas telefónicas y el contacto con las personas que no se han aplicado las dosis pertinentes para cumplir con la aplicación de los biológicos pendientes.