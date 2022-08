"Es necesario encontrar puntos de evasión de impuestos": Bancolombia

En diálogo con Caracol Radio en el marco de la versión 56 de la Convención Bancaria en Cartagena, el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, aseguró que prohibir las transacciones en efectivo de más de 10 millones de pesos es una buena iniciativa, sin embargo, resaltó que no se deben eliminar del todo.

"Es una buena iniciativa pues el efectivo tiene unas ventajas, pero no se debe eliminar de manera total, ya que aparecen unas opciones para evadir impuestos. El efectivo no deja trazabilidad y como no se registra es un instrumento para evadir", expresó Mora.

El líder bancario destacó que el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro no debe eliminar del todo las transacciones en efectivo mayores a este monto, teniendo en cuenta que se debe centrar la mirada en encontrar los puntos directos donde se están evadiendo impuestos y hay corrupción.

"Hay que encontrar esos puntos donde se están evadiendo impuestos y también donde hay corrupción porque el efectivo también es el vehículo de la corrupción. Creo que controlar esos puntos de una manera práctica sobre montos grandes es un objetivo que el país debería perseguir", concluyó el presidente de Bancolombia desde Cartagena.