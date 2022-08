GO Catastral sigue resolviendo actos jurídicos del anterio catastro

'GO Catastral', entidad contratada por el Distrito de Cartagena como gestor y operador para la ciudad, cumplió ayer 5 meses de operación en La Heroica. Como fase inicial, la entidad realizó un proceso de empalme con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, (IGAC), territorial Bolívar, del cual se recibieron 78 acciones de tutela, que pasaron a ser responsabilidad del actual gestor y operador catastral.

El 37% del total de tutelas recibidas cuenta con respuesta de fondo, de las cuales 13 fueron resueltas por GO Catastral, mientras que el 9% no cuenta con la documentación necesaria para darles trámite. Sin embargo, GO Catastral solicitó los expedientes al IGAC o al peticionario y se encuentra a la espera de su recepción. Finalmente, el 54% restante se encuentra en estudio por parte del equipo técnico y jurídico para atender estos requerimientos.

La alta demanda de tutelas heredadas en este proceso es un dato alarmante para los equipos técnico y jurídico de GO Catastral puesto que, en su mayoría, los expedientes se encuentran incompletos, sin los anexos necesarios para proceder a hacer el estudio técnico y proyectar las respuestas necesarias. Cabe aclarar que, sin estos insumos mínimos, es complejo para la entidad actuar de manera oportuna, ya que hay carencia de estudios previos e información cartográfica de los predios.

María Rosario Piñeres, líder de GO Catastral Cartagena, se refirió al tema señalando: “es importante tener presente que las tutelas son PQR que no se respondieron a tiempo, dentro de los días legalmente establecidos. Esas 78 tutelas que heredamos del IGAC sin duda marcaron desde un inicio un inmenso desafío, pues debemos atender procesos que son anteriores al inicio de operaciones de GO Catastral en Cartagena, lo cual se traduce en un retroceso en nuestra capacidad de respuesta a las nuevas solicitudes, y un aumento significativo en el número de acciones de tutela”, puntualizó Piñeres.

Asimismo, GO Catastral precisa que, desde el inicio de sus operaciones, ha recibido 142 acciones de tutela que han sido atendidas y respondidas en el tiempo establecido por los administradores de justicia. La gran mayoría de estas tutelas han tenido por objeto el incumplimiento de trámites catastrales radicados ante el IGAC que no fueron atendidos en su momento en los tiempos de ley.

La entidad continuará trabajando para resolver todos los actos jurídicos heredados y actuales del proceso catastral en La Heroica, para brindar a los cartageneros una solución pronta a todos sus requerimientos en materia catastral.