Con signos de tortura hallaron cadáver de hombre en vereda el Zapatero

Campesinos que caminaban en una trocha de la vereda El Zapatero, perteneciente al corregimiento de La Boquilla en zona rural de Cartagena, se percataron de un fuerte olor fétido cuando se dirigían a realizar sus labores. Al acercarse al lugar evidenciaron el cadáver de un hombre que presentaba signos de tortura.

De acuerdo con el reporte de la Policía, el fallecido fue encontrado con múltiples golpes en su rostro, moretones, maniatado y con varios balazos en su espalda y cabeza. Hasta el momento la víctima no ha sido identificada por lo que ingresó como NN a la morgue de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla.

Habitantes de El Zapatero se encuentran consternados por el impactante hallazgo teniendo en cuenta que no es común que se presenten estos sucesos en la comunidad. Moradores presumen que el hombre no fue asesinado en esa zona porque no se escucharon disparos.

La Policía Metropolitana ya se encuentra investigando el caso con personal de la SIJÍN.