Marmato se mantiene en alerta roja por probabilidad de deslizamiento

Las lluvias torrenciales de los últimos meses, han llevado a que se declare la calamidad pública en Marmato, Caldas, donde el desprendimiento de capa vegetal, los deslizamientos y el aumento del caudal de las fuentes hídricas aledañas, mantienen la alerta, ante lo cual los organismos de socorro permanecen en alistamiento.

De acuerdo con información entregada por Yesid Castro Marín, alcalde de Marmato, la amenaza por deslizamiento se presenta en la zona de San Juan, Jiménez Alto, Echandía, la quebrada Pantanos y la quebrada Cascabel, entre otras áreas que continúan en evaluación, además de vías de conexión con áreas rurales alejadas.

“La quebrada Pantanos, con la amenaza de deslizamiento en la parte alta de Echandía, es la gran amenaza que tenemos en estos momentos, afortunadamente no ha bajado una borrasca de gran magnitud, entonces en estos momentos ha podido bajar de manera controlada, afectando la vía que comunica hacia el sector del norte del municipio pero no hemos tenido solamente represamientos en las vías y la comunidad sabe que estamos en alerta roja, por esta situación entonces afortunadamente no hemos pérdida de vidas”, explicó el mandatario.

Señaló que actualmente, por la orilla de la cañada, se encuentran 50 familias en riesgo, por lo que es imperante realizar la evacuación de estas, sin embargo, advierte que en el momento no cuentan con un espacio para establecer un albergue temporal, por lo que mantienen la vigilancia en el sector.

Maquinaria amarilla trabaja en la canalización de la quebrada. / Alcaldía de Marmato

“En estos momentos la maquinaria se encuentra habilitando lo que tiene que ver con las vías, puesto que todos los días permanecemos en riesgo, para que los organismos de socorro, en algún momento en que se pueda presentar un accidente, al menos tengamos las vías disponibles, pues las zonas en donde se están presentando los derrumbes, los deslizamientos son de difícil acceso, las lluvias han generado todo esto”.

Indica también que en la parte alta del Cerro del Burro, arriba de la Plaza principal, en el camino entre Bella Vista y Echandía y en Los Molinos, tienen afectaciones, pero trabajan con la maquinaria pesada para mitigar los riesgos, adicional, en los últimos días tuvieron la visita de funcionarios de Corpocaldas y la Jefatura de Gestión del Riesgo del departamento, quienes están realizando el diagnóstico de la situación, para determinar las medidas a seguir en el proceso de rehabilitación de las áreas afectadas.

“Se nos ha presentado también en la vía que comunica hacia San Juan, podemos hacer unos arreglos, pero realmente la cantidad de agua que está cayendo es una cosa impresionante, así que nos está afectando demasiado. Todo este período de lluvias nos tiene el municipio en total riesgo”.

Esta situación llevó también a que se cancelaran las fiestas tradicionales del campesino y las del Plátano que se hacen en la zona norte, ya que no se puede realizar un diagnóstico total de las probabilidades de riesgo, pues cada que llueve, las dificultades aumentan y la situación de emergencia cambia.

