“Me parece muy sabia”: alcalde Dau sobre decisión del Canal del Dique

Ante el anuncio de la suspensión de la adjudicación de las obras del proyecto del Canal del Dique por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, manifestó que luego de analizar la documentación, encontró algunos puntos sobre los cuales recomendaría poner atención para evitar que la obra sea permeada por la corrupción.

“Leyendo documentación hay cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, me parece que están creando unos distritos de riego para los propietarios que están por ahí y se le van a valorizar las tierras. También he leído todas las quejas sobre los cadáveres, tanto que dicen que el cementerio más grande de Colombia puede ser el Canal del Dique, además de posible corrupción al interior, lo cual no me consta”, mencionó Dau Chamat.

En esa misma línea, destacó la importancia de la obra a nivel ambiental, social y económico, en beneficio, especialmente, de la Bahía de Cartagena y de las poblaciones asentadas a orillas del Canal, las cuales se ven seriamente afectadas en temporada invernal por inundaciones. “No se puede negar la importancia y necesidad de la canalización del Canal del Dique y evitar mayor sedimentación en la Bahía de Cartagena”, agregó.

Finalmente, celebró la determinación de la ANI, liderada por su presidente Manuel Felipe Restrepo, de dejar en manos del gobierno nacional entrante las decisiones que sigan sobre la adjudicación del contrato y las observaciones que tengan lugar sobre el mismo. “Aquí se ha venido corriendo para adjudicar el contrato antes del domingo 7 de agosto. Me parece muy sabia la decisión de que sea el nuevo gobierno, el del presidente Gustavo Petro, quien entre, analice y tome la decisión”, señaló Dau Chamat.