Arroceros del Huila, continúan trabajando a perdidas

El margen de ganancia es mínimo, conociendo que la mayoría de estos productores viven de arrendar lotes para la siembre del cereal. Son cerca de 5000 arroceros que existen en esta región del país. Hoy día están vendiendo la carga de arroz Paddy en cerca de $217000 mucha más baja del valor real.

Empiezan a llegar insumos, fertilizantes y abonos de otras zonas del país, con descuentos, no tan significativos, pero sí de utilidad para algunos sectores de la economía huilense y que desde luego no para el gremio arrocero de la región.

Arroceros del Huila, siguen trabajando a pérdidas, pese a que en los últimos días los precios de los insumos han tenido un ligero descenso los productores del cereal, expresan que la situación es crítica, sobre todos los de esta zona del país que es por naturaleza una zona arrocera.

Según Martin Vargas uno de los productores del municipio de Campoalegre Huila insistió que “para los cultivadores del grano, no es fácil continuar con esta tarea, hasta que no empiecen a recibir ayudas verdaderas del gobierno nacional, y no como las que se han mencionado y han quedado en el olvido, por ninguna de estas se han materializado ni en dinero, insumos y menos en auxilios”.

Por el momento seguirán trabajando en esta área de la agricultura, con la espera de verdaderas ayudas del gobierno departamental y nacional.