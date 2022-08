Bachiller honoris causa a futbolista sucreña de la Selección Colombia /

La Institución Educativa Mateo Pérez del corregimiento del mismo nombre en zona rural de Sampués, Sucre, otorgó este lunes 1 de agosto el titulo de bachiller honoris causa a la futbolista Mónica Ramos Santana.

La futbolista quien hace parte de la Selección Colombia de Futbol que este domingo alcanzó el subtitulo de la Copa Libertadores de América en Bucaramanga, fue homenajeada en una ceremonia ante todos los estudiantes.

Ramos , quien juega para el conjunto Gremio, de Brasil, llegó a su pueblo sacando el poco tiempo que le queda para su retorno a entrenamientos con su club con el que tiene partido oficial por el Brasileirão este miércoles 3 de agosto.

La destacada futbolista nació hace 23 años en este pequeño poblado de la zona rural de Sampués y en la Institución Educativa Mateo Pérez , donde cursó hasta octavo grado, inició sus primeros pasos por el fútbol integrando la selección a los Juegos Supérate.

La futbolista fue recibida en medio de vivas y aplausos por toda la comunidad educativa del corregimiento Mateo Pérez y del director del Imder Sampués , Antonio Otero, quien llegó en representación del gobierno municipal.

“sorprendida , agradecida con dios, con este pueblo con esta institución que me ha dado muchas cosas bonitas , yo creo que esta alegría que yo estoy viviendo ellos también la están viviendo ”, expresó Ramos a Caracol Radio.

Bersaida Solar , rectora de la Institución Educativa Mateo Pérez, le entregó el diploma que la acredita como bachiller y la mostró como ejemplo de disciplina , sacrificio y entrega para alcanzar metas en la vida.

“ Este es un día maravilloso que dios nos h regalado como premio de tanto esfuerzo a esta deportista que tenemos hoy aquí .A Mónica muchas felicitaciones por ese gran logro que se que lo hizo con mucho esfuerzo”, expresó la directiva docente.

Una de las personas más felices con el homenaje y entrega del titulo honoris causa a Mónica Ramos es el profesor de educación física Jamir Castro, quien descubre su potencial como futbolista.

“ un talento impresionante para jugar futbol nos lleva a ser campeones tres años consecutivos en los juegos Supérate Intercolegiados donde fuimos a representar al departamento a nivel de la costa”, cuenta Castro.

Explicó que fue a través de un sobrino suyo en Tunja, Boyacá, entrenador de Patriotas, es que se logran los contactos para llevar a Mónica a esa ciudad donde comienza a mostrase a nivel nacional.

“Mónica allá se dispara y se convierte jugadora de Boyacá y participó en juegos nacionales donde se muestra, la ficha el club América de Cali, el América, que deben estar arrepentidos, por una lesión , la devuelven aquí( a Mateo Pérez) pero se le abren las puertas , a través de un empresario del Unión Magdalena.

Mónica pasó del Unión Magdalena al Junior de Barranquilla, luego al Santafé y ese club la transfiere al Gremio de Brasil donde milita.

“Mónica me solucionaba todos los problemas (en Juegos Supérate) si la necesitaba de 5 , de cinco, si la necesitaba de central , de central iba, si la necesitaba de volante o si necesitaba que me hiciera el gol , me lo hacía”, indica Castro sobre la capacidad de Ramos para jugar cualquier posición.

Enaudis Santana , madre de Mónica, no se cambia por nadie debido al éxito de su hija y se mostró muy alegre del homenaje del colegió y el pueblo con su hija.

“ no nos esperábamos esto, pero la honra sea para dios , este pueblo siempre la ha apoyado, en las puertas que hemos tocado, nosotros somos de una familia humilde, la iglesia cristiana, la iglesia católica el colegio”, sostuvo Santana.

Mónica Ramos Santana viaja este martes a Brasil para ponerse a disposición del Gremio que posiblemente la tenga en cuenta en su formación de este miércoles ante San José.