Entre llanto, canciones y mucho cariño llegó Darío Gómez a cámara ardiente

El féretro de Darío Gómez llegó a las 9:30 de la noche del miércoles al coliseo Yesid Santos en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. La lluvia acompañó la caravana desde la funeraria ubicada en la zona norte de Medellín hasta el estadio. El recorrido fue guiado por el carro de bomberos y un sinnúmero de fanáticos.

Cuando llegó el carro fúnebre otros seguidores le estaban esperando con una calle de honor y, mientras ingresaban al Rey del Despecho al recinto, con mucho sentimiento comenzaron a cantar las canciones más conocidas del artista. Pero desde antes de que llegara Darío, muchos ya estaban esperándolo desde la mañana del miércoles.

“Estaba esperando desde las siete de la mañana, ojalá hubiera podido haber podido llegar más temprano, pero las obligaciones no me dejaron. Yo me quedo hasta el jueves y vengo el viernes por ahí a las 5 de la mañana para irme para Campos de Paz”, dijo una de las seguidoras.

Otra señora dijo “Si estamos desde las siete de la mañana, porque para el ídolo lo que sea”.

El tiempo de espera para darle el último adiós al artista era lo de menos “Es hacerle un pequeño reconocimiento un homenaje muy sentido de muchos corazón al rey del despecho que nos ha generado tantas alegrías”.

“Quería despedirme y darle el último adiós al Rey del Despecho”, agregó otro seguidor.

Mientras que la familia en medio de la tristeza también destacó lo que Darío era para ellos y celebraron el cariño que el pueblo antioqueño le ha manifestado a su artista. Así lo manifestó William Gómez Zapata, hermano.

Uno de sus hijos mayores del primer matrimonio del artista, Walter de Jesús Gómez Pineda, manifestó que desde hace 2 años no lo veía de manera presencial, y que no conversaba con él desde hace unos cuatro meses, sin embargo, aseguró que verlo muerto le genera tristeza, pero también alegría porque dice fue un buen padre.

“Pero cuando me llamaba sacábamos un buen rato y charlábamos, porque los compromisos de mi papá siempre fueron muy enormes para con su público y le tocaba sacrificar muchos momentos con su familia y por ese canto tan bonito que nos regaló”, agregó.

Aunque muchas personas llegaron hasta el coliseo para despedirse del artista, una de esas es la también cantante y conocida como la reina de la música popular, Arelys Henao, ella resaltó el apoyo que Darío Gómez le brindó en sus inicios como artista.

“He estado muy afectada porque me ha dolido. El creyó en Arelys Henao en la campesina, no en la artista que es ahora, entonces eso lo valora uno muchísimo y me duele el corazón que se haya ido tan pronto”.

Precisamente la cantante con otro grupo de reconocidos artistas del genero popular harán un concierto en el coliseo en honor y como despedida a Darío Gómez. Este evento está programado a las 11 de la mañana de este jueves.