Fue hurtado el computador del artista plástico caldense Guillermo Vallejo

El artista plástico caldense, Guillermo Vallejo, ha denunciado que le fue robado su computador, señala que es un equipo Macbook Pro con 10 años de uso, por lo que resalta que no tiene mucho valor, sin embargo, está en grandes dificultades porque en él tiene toda la información del programa Fábrica de Sueños que desarrolla con la Alcaldía y la Universidad de Manizales, además de más de cuatro años de creaciones artísticas.

De acuerdo con el relato que ha dado a conocer, en la tarde del pasado jueves 20 de julio, un grupo de jóvenes había entrado a la propiedad privada conocida como Montaña Mágica, ubicada en la Reserva Buena Vista, a quienes resalta que de manera amable les solicitó que se retiraran, minutos después, cuando iba por la carretera del lugar volvió a encontrarlos, ellos le pidieron que los acercara a la ciudad y acomodando su carro ubicó a las cerca de ocho personas.

“De manera muy cordial, conversando todo el recorrido hasta llegar al parque de Los Fundadores, por la carrera 24, donde queda la estación del cable aéreo. Nos despedimos muy amablemente, les abrimos la puerta, yo me hice a un lado, porque había un trancón de carros, los muchachos se bajaron, nos deseamos buena suerte, muy buena energía me dijeron; y cuando llegué al parqueadero, a dos cuadras, a la casa de mi hermana, me percaté de que mi computador había sido extraído de mi bolso”, relató Vallejo.

Pide a este grupo de jóvenes, sobre quienes resalta trató con mucha amabilidad, que le regresen el computador, pues el verdadero valor está en la información que contiene de su proyecto con niños y niñas de alrededor de 7 años y la recopilación de sus obras.

Ha indicado que estaría dispuesto a entregar una recompensa, por la entrega del equipo, para ello pueden comunicarse a través de WhatsApp al 315 647 3248.

