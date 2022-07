Autopistas del Café entrega obras viales en la ruta Caldas y Risaralda

Con cuatro meses de anticipación de la fecha establecida, fueron entregadas tres obras de infraestructura vial correspondientes a Autopistas del Café, entre Chinchiná en Caldas y Santa Rosa de Cabal, Risaralda; se trata de la solución del par vial Campo Alegre, que incluye la nueva intersección del sector de El Jazmín, hacia UNISARC y la vereda Lembo, la vía conectante y la ampliación de 6,1 kilómetros de doble calzada y ampliación del peaje de Tarapacá 2.

“Con lo que vamos a hacer, antes de finalizar el año 2022, tendremos solucionado un kilómetro más, es decir, 7 kilómetros de los 11. Consiste en la adecuación del par vial en lo que antes conocíamos como la vía antigua y la vía nueva, que van a quedar en un solo sentido, la construcción de una vía nueva conectante entre la vieja y la nueva, valga la redundancia, y una doble calzada que pasa el peaje de Tarapacá, que antes tenía cinco carriles y ahora queda con ocho”, explicó Mauricio Vega Lemus, gerente de Autopistas del Café.

Este era el único tramo del corredor entre Armenia, Pereira y Manizales, que no tenía cuatro carriles habilitados, y hoy, con los excedentes del recaudo de los peajes, priorizaron esta obra que tuvo una inversión de 68 mil millones de pesos aproximadamente.

“Yo quisiera destacar dos cosas que, no deberían ser noticia, pero en este país terminan siendo; esta fue una obra que se está entregando cuatro meses antes de su vencimiento contractual, no solamente no tuvo un día de retraso, sino que la estamos entregando cuatro meses antes, y es una obra que no costó un centavo más de lo que su contrato original había dicho que tenía que costar”, dijo Vega Lemus.

Con la habilitación de este tramo, se cambia el sentido de la vía, quedando la ruta hacia Tarapacá 1 o vía antigua, en sentido Santa Rosa de Cabal – Chinchiná; para realizar el retorno hacia Santa Rosa de Cabal se debe tomar la vía Conectante antes del peaje y para seguir hacia Tarapacá 2 o vía nueva, esta funcionará en sentido Manizales – Santa Rosa de Cabal.

