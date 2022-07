Los lotes se compraron con una certificación de la Fiscalía: L. Pérez

El exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial, Luis Pérez, respondió a las acusaciones de la fiscalía sobre los 4 predios en Rionegro y El Retiro, que según el ente investigador estarían relacionados con el desaparecido jefe paramilitar Vicente Castaño.

El exmandatario aseguró que compró los mencionados predios con sus cinco socios valorados por la fiscalía en 73 mil millones de pesos, desde hace 17 años aproximadamente, recalcó que el negocio se hizo bajo todos los requisitos requeridos, entre ellos, los jurídicos.

“Esas tierras se compraron con todos los estudios jurídicos y con una carta de la Fiscalía que dice que el lote no tenía ningún problema”, detalló el señor Pérez.

Recalcó además que, no entiende porqué tantos años después y con las certificaciones la Fiscalía inicia una investigación contra esos predios, según él, legalmente adquiridos. Pero también asegura no conocer al exjefe paramilitar Vicente Castaño. De igual manera explicó que no es empleado público y que sí es un empresario de tierras desde hace 30 años.

"Nosotros las tenemos hace 17 años en un goce pacífico, nunca hemos tenido ningún obstáculo. A quien se las compramos dijo que en los últimos siete u ocho años en los que él las tuvo no hubo ningún problema, eso está en una notaría", agregó.

Finalmente indicó que no hay extinción de dominio de esos predios y que solo se trata de una notificación de que están inmersas en una investigación.