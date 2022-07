Quintero no apelará fallo de la revocatoria y esperará las votaciones

Daniel Quintero afirmó que no apelará el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual argumenta que la Registraduría y CNE no tenían la facultad de frenar el proceso, porque la tutela fue contra la Registraduría y no contra él.

El mandatario aseguró que esperará las votaciones de la consulta si el fallo queda en firme.

“El fallo es absurdo. Eso va a ir a segunda instancia y ya el Consejo de Estado fallará e iniciaremos el proceso. Iremos a campaña, a nosotros no nos va mal”, dijo Quintero.

Este es un fallo en primera instancia por lo que le procede un fallo en segunda instancia.

De quedar en firme, el presidente Iván Duque deberá llamar a las votaciones de la consulta con plazo máximo hasta el 31 de diciembre.