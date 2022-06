Tribunal revive el proyecto piloto de fracking

El Tribunal Administrativo de Santander dio de nuevo vía libre al primer piloto integral de fracking en el país, denominado Kale, un piloto que tiene incluso los permisos ambientales para efectuarse en Puerto Wilches, Santander.

La magistrada Francy del Pilar del Pinilla resolvió en segunda instancia una acción de tutela, que el pasado 21 de abril había suspendido el proceso hasta que se no se hiciera una consulta con la comunidad afro residente en este municipio de Santander.

El tribunal determinó revocar la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja.

En su lugar declara la improcedencia de la solicitud de amparo tutelar, según las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

“El proyecto piloto de investigación integral, autorizado por el Consejo de Estado, no implica la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimiento no convencionales, actuación que correspondería a una segunda fase dentro de este procedimiento y que depende de la evaluación de la comisión de expertos. Por tanto, no se advierte en este estado la existencia de un perjuicio irremediable, por razón de la no consulta previa”, refiere el fallo.

Argumenta la magistrada que “no puede establecerse la afectación clara y directa que el proyecto piloto de investigación pudiera llegar a causar, que bajo la naturaleza de perjuicio irremediable imponga analizar y definir si debió surtirse el trámite de la consulta previa, siendo pertinente destacar que el fin de los PPII es precisamente establecer los reales riesgos de la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales conocida como “Fracking”