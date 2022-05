Lunes 23 de Mayo, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un homicidio, un abogado herido con arma de fuego, un muerto en accidente de tránsito y un cuerpo hallado al lado de un río hechos judiciales entre viernes y domingo en el departamento del Quindío.

El último caso se presentó ayer domingo en la tarde en pleno centro del municipio de Quimbaya donde fue atacado con arma de fuego el abogado Óscar Galeano Patiño que recibió cuatro impactos de bala

El secretario de gobierno del municipio luz del Quindío, Juan Pablo Amariles al rechazar este ataque indicó que el profesional de derecho se debate entre la vida y la muerte y fue remitido al hospital San Juan de Dios de Armenia donde permanece con pronóstico reservado, se desconocen móviles y autores de este atentado.

De otro lado en la vía entre Montenegro y el corregimiento de Pueblo Tapao se presentó la muerte de Óscar Eduardo Zapata cuyo cuerpo fue hallado en la carretera al lado de una motocicleta por lo que las primeras hipótesis apuntan a muerte por accidente de tránsito, pero será medicina legal la de que determine las causas de la muerte

Como Jorge Mario Cardona Alzate fue identificado el hombre cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el sector El Golfo, en el municipio de Montenegro, causas de la muerte aún por definir.

Mientras que en la vereda La Topacia Alta del municipio de Génova se registró el homicidio de Iván Darío Castrillón Herrera, 31 años de edad, por el asesinato fue capturado por la Policía Maicol Correa Jaramillo, de 43 años como presunto autor del homicidio que se habría presentado por intolerancia.

Hay conmoción en Armenia por el asesinato de una exfuncionaria de la alcaldía de esa ciudad en extraños hechos que se presentaron en Miami en Estados Unidos.

Se trata de Elizabeth Carmona Echeverry que trabajó hasta hace un par de años en el área de nómina del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, Dafi, de la alcaldía de Armenia y que según medios extranjeros murió violentamente en hechos confusos en Estados Unidos.

Juan Esteban Cortés Orozco, director de Dafi de la alcaldía en diálogo con Caracol radio indicó que “la información que conocemos es por cables de medios internacionales que hablan de un ataque de un hombre desconocido en el condado de Broward, Miami, Estados Unidos, que dejo varias personas muertas y heridas entre ellas Elizabeth Carmona, los familiares en Armenia están muy conmocionados por esta noticia, desde la alcaldía vamos a ofrecer el acompañamiento respectivo”

El funcionario agregó que hoy lunes 23 de mayo se llevará a cabo una ceremonia religiosa en el Centro Administrativo Municipal en memoria de la exfuncionaria a la espera de la situación en Estados Unidos.

En el Quindío, la Policía capturó a adulto de 60 años de edad que por poco es linchado por la comunidad sindicado de realizar actos sexuales contra una menor de tres años de edad.

El hecho se registró en el municipio de La Tebaida, en el barrio Oasis de vida de esa localidad al sur del Quindío los uniformados fueron alertados de que varios jóvenes tenían retenido a un ciudadano debido a que en momentos previos había intentado acceder sexualmente a una menor de edad

Al llegar al lugar, los policías observan a un ciudadano sentado en un andén rodeado por la comunidad y quien evidencia golpes en su rostro, una mujer, quien señalaba a este hombre de estar realizando tocamientos en las partes íntimas de una menor de tres años de edad mientras la tenía cargada en sus piernas.

El adulto fue trasladado a las instalaciones del hospital local para verificación de su estado de salud y posteriormente fue dejado a disposición de la autoridad competente para su judicialización.

Esta semana esperan reabrir el servicio de consulta externa en el hospital San Vicente de Paul de Salento, así lo confirmó a Caracol Radio la gerente del centro asistencial María Andrea Rengifo que agregó que desde el viernes está funcionando el servicio de urgencias.

La gerente agregó “El panorama desde el comienzo ha sido de gris a oscuro a pesar de que estemos reaperturados, además con un flujo de recursos disminuido que genera riesgo administrativo en la entidad”.

la gerente del Hospital San Vicente de Paúl de Salento, María Andrea Rengifo, respecto a la situación financiera fue enfática en afirmar que es alta la cartera no toda es depurada por lo que den reiniciar el proceso y gran parte de esta es de difícil cobro.

Se refirió a la situación del personal de salud porque a raíz de la crisis es complejo acceder a los recursos y cumplir con los pagos correspondientes del mes de abril, lo más preocupante es que no han podido cancelar la seguridad social desde el mes de marzo.

Desde hace más de un mes no hay vacunación contra el COVID 19 en uno de los municipios más turísticos de Colombia como es Salento en el Quindío, por la crisis del hospital y hasta que no se reabre todo el servicio de consulta externa no se podrá reiniciar la vacunación.

Hoy 23 de mayo los puntos de vacunación contra la Covid - 19 en Armenia se habilitan en los centros comerciales Calima y Portal del Quindío, y en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús donde se aplicarán los biológicos · Pfizer: · Sinovac y Janssen

Retornarán las jornadas de vacunación contra COVID-19 en colegios de Armenia

Así lo dio a conocer la secretaria de educación de la ciudad, Julieta Gómez de Cortés, quien sostuvo que ante la eliminación del uso de tapabocas en los entornos educativos fortalecerán el proceso de inmunización con el fin de completar los esquemas de vacunación en los niños. Manifestó que los estudiantes que tengan alguna afectación respiratoria lo ideal es continuar con el elemento de bioseguridad y también resaltó lo clave de las medidas adoptadas en el marco de la presencialidad.

A menos de una semana de la primera vuelta presidencial, las autoridades en el Quindío tienen listo el operativo de seguridad para garantizar el normal desarrollo de las elecciones en las 1276 mesas de votación.

El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, indicó que están dadas las garantías para vivir una jornada electoral sin problema por eso invitó a los ciudadanos a no dejarse llevar por la polarización y el irrespeto en especial en las redes sociales y respetar las diferencias electorales.

En la zona cordillerana del Quindío que es la más afectada con las lluvias, los convites entre autoridades y ciudadanos han permitido desbloquear las vías taponadas por derrumbes.

El alcalde de Génova, Jorge Iván Osorio indicó que con la comunidad han retirado la mayoría de los deslizamientos que tenían varias veredas incomunicadas, aunque persiste la dificultad en la vereda Río Rojo que lleva varios días sin movilidad por los derrumbes, que esperan solucionar esta semana.

En el Quindío se redujo la mortandad masiva de abejas por el uso indiscriminado de pesticidas, autoridades y apicultores trabajan en su protección.

El director de Desarrollo Agropecuario de la secretaría de Agricultura departamental, Luis Alberto Gómez Rojas, explicó que en el Quindío ya hay rutas de manejo de los eventos catastróficos de mortandad mediante un protocolo para la atención de estas emergencias, y se proteja a las especies polinizadoras.

El funcionario agregó “hicimos una caracterización donde el Quindío pasó de 40 a 140 productores de miel en el departamento” sin embargo a pesar de este trabajo denuncian nueva muerte de abejas en el corregimiento El Caimo en Armenia, aunque no se determina las causas de la mortandad de 150 colmenas.

Secretaría de educación de Armenia solicitó recursos para ampliar cobertura del programa de alimentación escolar

Aunque no hay incumplimientos del operador como ocurre en el resto de los municipios del departamento, la secretaria de educación, Julieta Gómez de Cortés, evidenció que por falta de recursos no pueden cubrir la totalidad de los estudiantes

Informó que envío una solicitud a la Unidad de Alimentación para Aprender adscrita al Ministerio de Educación, con el objetivo de que brinden los dineros que permitan ampliar la cobertura de alimentación.

Precisamente hoy a las 11 de la mañana será la audiencia de descargos en la gobernación del Quindío por los incumplimientos del operador del PAE en los 11 municipios del departamento.

En Armenia señalan que avanzan las gestiones para garantizar transporte escolar en zona rural

Frente a las quejas de padres de familia por la falta de transporte en la institución educativa El Caimo de la ciudad, la secretaria de educación, Julieta Gómez de Cortés, destacó que el proceso no ha salido porque en dos oportunidades ha quedado desierta.

Sin embargo, ya plantean una mínima cuantía para garantizar hasta mitad de año y una vez regresen plantean que sea todo el proceso hasta finalizar el calendario escolar de este año.

Estudiante quindiano fue seleccionado en el programa ‘jóvenes embajadores’ en Estados Unidos

Juan David Duarte de 17 años de edad es personero del colegio Normal Superior del Quindío, pero también presidente de la plataforma juvenil de la ciudad, fue seleccionado para realizar un intercambio en Estados Unidos para promover nuevos liderazgos encaminados al trabajo mancomunado entre jóvenes de diferentes partes del mundo

Directivas de la EAM reconocen que innovación en las nuevas tecnologías es clave para fortalecer la educación

El rector de la institución universitario, Francisco Jairo Ramírez, destacó que establecen las capacitaciones para brindar las herramientas en el sector educativo sobre la innovación y la era digital en los entornos educativos.

Señaló que un experto desde Estonia entregó detalles sobre el proceso allí que ha sido exitoso por eso fue compartido en el Quindío para replicarlo sin mayores dificultades.

En deportes, Cafeteros de Armenia se clasificó a la semifinal de la liga profesional de baloncesto que se juega en la ciudad de Cali, luego de ganar la serie de play off de cuartos de final y el segundo partido por marcador de 95 a 77 frente a Caribbean de San Andrés, el rival se define mañana entre Tigrillos de Medellín y Búcaros de Bucaramanga.

De otro lado, hoy hay fútbol en Armenia, tercera fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo Dimayor de la B, a las 6 de la tarde en el estadio Centenario juegan Deportes Quindío frente a Bogotá.

La alcaldía de Armenia y el Imdera entregaron reconocimientos a las chicas de la liga quindiana de voleibol que lograron el subcampeonato nacional infantil de voleibol en el Tolima