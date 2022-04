Todo lo que he vivivo lo hubiera cambiado por volver a tener a Guillermo: Gobernador

A las 12:00 p.m el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria asistió a la eucaristía de Resurección en la Catedral Basílica Metropolitana de Medellín presidida por el Arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón. A las 2: p.m. arrancó la movilización que tendrá una duración de 5 días y 4 puntos de relevo.

El mandatario recordó como ha sido su vida sin su hermano "han sido 20 años de contraste, de tristeza, de dolor... Siempre recordar a mi hermano. Han sido 20 años de inspiración, basada en el ejemplo y en la vida de Guillermo y de Gilberto y de quienes allí perdieron su vida, los 11 militares de nuestro ejército colombiano, pero, sobre todo, siempre me repito que todo lo que he vivivo lo hubiera cambiado por volver a tener a tener a Guillermo".

Este es el recorrido:

-Domingo: a las 2:00 p.m. sale desde la Catedral Basílica Metropolitana y termina en la boca del túnel Fernando Gómez Martinez. Son 18 kilómetros, con una duración de 5 horas.

-Lunes: a las 12: 00 p.m. Sale desde la Boca del túnel Fernando Gómez

Martínez y concluye en San Jerónim

o. Son 24 kilómetros , con una duración de 6 horas.

- Martes: a las 9:00 a m. Sale desde San Jerónimo y termina en Sopetrán. Son 16 kilómetros, con una duración de 4 horas.

- Miércoles: sale a las 12:00 p.m. desde Sopetrán y termina en Santafé de Antioquia. Son 24 kilómetros y tendrá una duración de 6 horas.

- Jueves: sale a las 6:00 a.m desde Santa Fe – El Vaho – Caicedo

(recorrido en bus desde Paso Real -

Tonusco hasta dos kilómetros antes

de el Vaho.

a las 9:00 a.m. se celebrará una eucaristía con presencia del Gobernador de Antioquia. A la movilización asistirán 5 caminantes que hace 20 años estuvieron en la fallida movilización, ellos son: Alba Molina, Balmores Tamayo, Arbey Caro, Hermando Gómez y Aristóbulo Guzmán quién habló en Caracol Radio previo al inicio de la movilización "inmediatamente yo participé, yo me opuse en esa época al no robo del café, comparto la fislofofia de la Noviolencia".