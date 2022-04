Ex jugador Freddy Rincón sufre accidente con un bus del MIO

El accidente de tránsito en la calle con carrera 34, en el barrio San Fernando, diagonal a la Estación Estadio del Sistema Masivo. Un bus alimentador se estrelló con una camioneta en la cual, según información preliminar se movilizaban tres personas, entre ellos el ex jugador de la Selección Colombia Freddy Rincón.

En el accidente el conductor del bus también resultó lesionado siendo trasladados a un centro asistencial.

A esta hora agentes de tránsito se encuentran controlando el tráfico y evaluando las causas del accidente. El bus quedó con su parte frontal totalmente destruida y chocó contra la columna de un edificio de cuatro pisos, mientras la camioneta quedó bastante afectada en el lado izquierdo.

El bus del MIO es un alimentador y perteneciente a la empresa Blanco y Negro MC23031 y la camioneta involucrada es una Ford de placas UGR 410.

En video que se conoció en las redes sociales, un hombre intentó grabar momentos después del accidente del bus del MIO y la camioneta particular, al acercarse se ve como el ex jugador de fútbol Freddy Rincón lo amenaza con quitarle el teléfono, le advierte que no lo grabe y al ver que la persona no lo apaga, discute con una mujer y lo persigue para arrebatarle el celular, allí quedaron las imágenes que se conocieron a través de twitter.

En agosto del 2013, el ex jugador sufrió un grave accidente de tránsito en el que resultó lesionado con un trauma craneoencefálico cuando su carro se volcó en la vía entre Cali y Andalucía.