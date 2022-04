Atlético Nacional y los hinchas rechazan los actos de violencia en la vía a Tunja

Your browser does not support PDFs. Download the PDF

Luego de la pelea entre mismos hinchas de Atlético Nacional en Cota, al parecer entre las barras de Medellín y Bogotá, el equipo y cientos de aficionados rechazaron este hecho.

En los videos quedó registrado el momento en el que los hinchas se agreden con palos y machetes en plena carretera hacia Tunja, cuya batalla deja un balance de 5 personas heridas, dos de ellas de gravedad.

Mediante un comunicado oficial, el equipo Atlético Nacional comentó:

“Incomprensibles e inaceptables los actos de violencia ocurridos entre hinchas alrededor del partido disputado en Tunja. Desde Atlético Nacional nuestro rechazo total a la violencia en la fiesta que la gran mayoría queremos disfrutar en paz”.

Por su parte, el grupo de hinchas del Blog Verdolaga, expuso mediante la red social Twitter:

“En nombre de la inmensa mayoría de hinchas de Nacional rechazamos de forma contundente los hechos ocurridos. Pedimos justicia por un fútbol en el que los delincuentes no tengan cabida”.