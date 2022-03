Dijin investiga posibles irregularidades en operativo policial en Pereira

La investigación está liderada por el Mayor General Fernando Murillo Orrego, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, quien se trasladó a Pereira para establecer si hubo irregularidades en los procedimientos realizados por la Policía Metropolitana en cabeza del Coronel Anibal Villamizar frente al presunto falso positivo en torno a la vivienda de doña Teresa y don Armando, la cual fue presentada por las autoridades como un foco de inseguridad de esta zona de Pereira, donde presuntamente se consumía droga, se utilizaba como guarida de atracadores y donde presuntamente se cometían diferentes delitos, sin embargo dicho inmueble como reveló la semana pasada Caracol Radio, debía ser demolido por amenaza de ruina.

En diálogo con El Diario, el mayor general Murillo, manifestó que ya se inició una investigación interna para determinar posibles malos procedimientos.

“Estamos verificando si hubo algún mal procedimiento de los funcionarios de La Policía para que se asuma la responsabilidad en ámbitos disciplinarios. Esta casa lleva mucho tiempo amenazando con ruina no se había tomado una decisión porque la familia no tenía las condiciones para cumplir con el mandato de demolición, también ayudar esta familia y dejar un mensaje a los vendedores de droga que llega la presencia del Estado no solo a nivel local sino nacional”, indicó el mayor general.

De otro lado, el mayor general ofreció disculpas a la comunidad y principalmente a doña Teresa y don Armando frente a esta situación que ha sido rechazada por la comunidad en general, los vecinos y los miembros de la familia Sánchez.

“Es claro decirle a todos los vecinos en especial a la familia Sánchez, si en algún momento la familia se sintió ofendida le pedimos disculpas. A partir de hoy desde la demolición estaremos con esta familia, acompañándolos para que tenga una mejor calidad de vida”, puntualizó Murillo.

Hasta el momento no se conocen detalles de la investigación que viene adelantando la Dijin de la Policía, sin embargo, Caracol Radio pudo conocer que en el transcurso de esta semana se tomarán medidas frente a la comandancia de la Metropolitana y se esperan anuncios oficiales frente este hecho que ha generado controversia en todo el país.