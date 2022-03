“Creo en Fajardo pero esto es una decisión por el país” : Rodrigo Lara

El candidato a la presidencia, Federico Gutiérrez, presentó desde su ciudad, Medellín, al médico Rodrigo Lara Sánchez como su fórmula a la vicepresidencia de Colombia

Lara Sánchez quien fue alcalde de Neiva entre 2016 y 2019, elegido para su mandato con el aval del partido Alianza Verde, manifestó que aceptó la invitación de Federico porque cree en él y sus principios y que fue una decisión personal :

“Yo no estoy hablando a nombre de un partido, no tengo jefe político, hace dos años terminé la Alcaldía, me he dedicado a la vida personal y familiar. Trabajo como médico, como muchas otras personas y a eso estoy llamando e invitando porque Colombia necesita más que nunca que nos unamos, no más discurso que odios”, afirmó Rodrigo Lara

Respecto a su cercanía con la Coalición Centro Esperanza y con el candidato Sergio Fajardo a quien hasta hace poco le mostró su respaldo, el ahora candidato a la Vicepresidencia manifestó :

“Siempre he creído y creo en Sergio como ser humano y persona, pero esto es una decisión que va mucho más allá de ese respeto que siento por él, yo estoy pensando en una decisión de país”

Federico Gutiérrez considera que con la llegada de Lara tendrá más presencia en las regiones y unirá otros sectores políticos