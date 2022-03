Ciclomotores fuera de control en Bogotá

El concejal Marco Acosta del Movimiento Colombia Justa Libres, fue quien lidero este debate en el Concejo de Bogotá, que se dividió en 4 puntos clave. Que ya no son bicitaxis, son motos adaptadas con partes, según él, de dudosa procedencia. El crecimiento desmedido de este servicio no regulado es un peligro, pues no cumple con la normativa. La explotación laboral de personas extrajeras y que son vehículos potencialmente peligrosos para quien los usa y quien los maniobra.

"Este transporte de ultima y primera milla es una necesidad para los bogotanos, sin embargo nos preocupa que no cumplan con los parámetros técnicos que refiere la resolución del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trasporte. Son hechos con partes de moto, son hechos a través de la combustión y ya no requiere el pedaleo asistido, está en riesgo la vida de los ciudadanos, los conductores no tiene la licencia, no tiene la capacitación pertinente, no tienen un plan de movilidad, se salen de la ruta delineada y sobre todo están siendo víctimas de unos cupos desacerbados que suman entre 5 y 18 millones en algunas localidades", dijo el Concejal.

De acuerdo al último censo de Bicitaxis, que se realizó entre enero y abril de 2019, el número de estos vehículos en la ciudad es de 4.646, indicando que los No motorizado son el 40%. Con pedaleo asistido el 3%. Con motor eléctrico el 6% y de combustión el 51% (43% solo combustión y el 8% mixta eléctrico y combustión.

Pese a esto los cálculos informales, señalan, databan que más de 15 mil bicitaxis se encontraban prestando el servicio en la ciudad.

Por eso desde el Distrito piden al Distrito que se actualice el Plan Distrital de Seguridad Vial. Realizar adecuaciones a los vehículos. Modificar algunos elementos en la infraestructura que minimice los riesgos en el desarrollo de la actividad y capacitar a los conductores en los procedimientos más apropiados en caso de accidentalidad.

Ciclas con motor

Caracol Radio hablo con Lorenzo, un ciudadano venezolano que viven en Bogotá hace 7 años y hace 5 se dedica hacer mensajero en diferentes empresas de la ciudad, al ver que no llegaba a tiempo a entregar los pedidos y que tenia jornadas laborales muy largas, decidió tener una bicicleta con motor.

"Es más rápido un ciclomotor, llega hasta 50 kilómetros por hora, no es que corra mucho y en las subidas toca echar pedal, yo la compre con el motor ya puesto, pero hay otras que las adaptan, pero si no es legal lo que hacen es desarmar la cicla", dijo.

Nos conto que tuvo varios problemas con la policía por tener este ciclomotor.

"Cuando hay ciclovía, los policías quieren que uno se lance a la calle, o si no que pedalee pero eso es complicado por el motor, se tranca porque tiene dos cadenas y con el pedido que llevo peor... si me mandan por la carretera a la brisa de los carros te manda pa’ la calle, toca reducir la velocidad pero que no te manden pa la calle eso es un suicidio", aseguro Lorenzo.

Por esta razón y ahorrando mucho como nos confesó Lorenzo prefirió comprarse una moto para evitar más inconvenientes.

Por su parte, los ciclistas manifestaron su incomodidad por la presencia de estas bicicletas con motor en las ciclo rutas de la ciudad, dicen que generan accidentes por el exceso de velocidad y que además contamina por lo que le piden a estos actores viales que transiten por la vía de los vehículos particulares.

¿Qué dice la secretaria de movilidad?

Indicaron que el tránsito de las bicicletas o “bicitaxis” con motor lo regula el Ministerio de Transporte y es el distrito el que vigila a través de controles en vía, capacitaciones y mesas de trabajo el tránsito de estos vehículos.

Sin embargo aclaran que el Ministerio no ha expedido una homologación del tipo de vehículo autorizado para este servicio y Solo se ha indicado que son no motorizados o de pedaleo asistido; sin embargo, sin homologación, no se puede autorizar un servicio de transporte de pasajeros. Esto quiere decir que los vehículos de motor no están autorizados.