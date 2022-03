Ediles en Cúcuta se quejan de la inseguridad en los barrios

Los líderes de diferentes sectores de la ciudad de Cúcuta son lo que están haciendo un llamado para que las autoridades incremente los diferentes operativos, y puedan mejorar los índices de violencia que se han percibido por las comunidades.

Robos, agresiones y hasta asesinatos según los líderes comunales se ven a diario en los sectores críticos de Cúcuta, y esto ha generado un temor en las comunidades que han tenido que cambiar sus hábitos para poder salir a las calles.

Lennis Meza Edil de la comuna número uno de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que los barrios alrededor es donde más violencia se ha presentado y donde mayor zona de tolerancia existen.

“Las autoridades han hecho jornadas de sensibilización en algunos sectores pero para mí esos son pañitos de agua tibia porque sigue siendo todo igual, incluso muchos de los agentes saben dónde se están cometiendo los delitos y no hacen nada, y uno como líder no puede hacer estas denuncias porque empieza a las amenazas, es importante que el gobierno nacional también se apersone del tema porque esto es una zona de frontera y aquí hay micro tráfico con trata de blancas y demás, no solamente en la alcaldía municipal puede con el tema ya que esto es bastante amplio, además están atentando con los robos e incluso hace poco mataron a un policía por robarlo en Villa del Rosario”, dijo el líder.

Se ha reiterado que el Gobierno Nacional de igual forma debe prestar mayor atención a esta región de frontera que ha sido tomada por la delincuencia y las bandas criminales.