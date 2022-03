FICCI 61: lanzarán guía que previene violencia en sector audiovisual

La Comisión Fílmica de Bogotá, programa del Instituto Distrital de las Artes- Idartes, lanza, en el marco del 61.º Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias - FICCI, la publicación GRITEMOS ¡CORTE! Guía de cuidado y prevención de violencias en el entorno laboral audiovisual - Capítulo I: Enfoque mujer, herramienta que expone una investigación de lo que ha sucedido respecto a la prevención de violencias de género en la industria audiovisual en diferentes países. Además, proporciona información sobre líneas de atención para quienes han sido víctimas y da a conocer cuáles son esas conductas que califican como acoso y hostigamiento.

“Adicionalmente, este documento propone un ejercicio práctico en el que los lectores podrán responder libremente, con el objetivo de identificar y reflexionar sobre aquellas conductas que han sido normalizadas, y que pueden resultar violentas, con el fin de aportar en la generación de cambios en el sector”, explica Ricardo Cantor, Gerente de Artes Audiovisuales del Idartes.

De esta manera, los ejercicios que tiene la Guía se pueden realizar individual o grupalmente, cuyos resultados se propone que sean socializados con un amigo/a o con el equipo de trabajo, “pues a través de la reflexión conjunta es que podemos generar una conciencia colectiva que ayude a identificar y prevenir las diferentes formas de violencia a las que estamos expuestos/as y establecer acuerdos sobre la manera de entender y reaccionar ante cada situación”, señala el texto, que se podrá descargar en la página web de la Comisión Fílmica de Bogotá.

Una de estas situaciones normalizadas, explica Carol Ann Figueroa, investigadora y redactora de la Guía, es que se le resta valor laboral a la mujer. “Lo que ellas hacen se distorsiona, se menosprecia, se cree que están ahí para complacer o para hacer más simpática la situación laboral”.

Y es que este documento se suma a las iniciativas nacionales e internacionales que dan nuevas pautas de relacionamiento en el mundo laboral, particularmente en los entornos audiovisuales. Así lo explica Figueroa, quien señala que en el texto se hace un balance sobre qué decisiones se han tomado después de que se produjo el movimiento Me too. “Me parece muy interesante notar que realmente sí se está dando un giro colectivo y me sorprendió encontrar la normativa de la Organización Internacional del Trabajo que ya marca pautas sobre lo que deberían hacer los países con respecto al acoso y el hostigamiento en entornos laborales”.

De ahí el valor de la publicación GRITEMOS ¡CORTE!, pues como lo indica Carol Ann, “esta permitirá generar una conversación honesta entre hombres y mujeres del sector, desde la apertura y no desde el juicio, en aras de que entre todos creen soluciones conjuntas frente a las situaciones de violencia”.

Es así como esta publicación y las jornadas de sensibilización de género organizadas por la Comisión Fílmica de Bogotá hacen parte de la estrategia de prevención de violencias y la promoción de ambientes laborales libres de discriminación, respetuosos y seguros para los profesionales del sector

Lo cierto es que, como se pone de relieve en la Guía, el mundo laboral atraviesa por un momento de intensa transformación cultural y en la medida de lo posible conviene saber cómo ser parte de ese cambio de la mejor manera. Por ello es tan importante que todos aquellos que intervienen en la industria fílmica se apropien de los contenidos de GRITEMOS ¡CORTE!, pues será una herramienta útil que permitirá que entre todos se prevenga la violencia de género en la industria audiovisual.