En Bogotá hay 140 ambulancias que no cumplen con las normas para funcionar

En Bogotá diariamente ocurren todo tipo de emergencias, en muchas de ellas los vehículos de ayuda para el transporte de pacientes (ambulancias) llegan a atender las situaciones, lo que no saben muchos ciudadanos de la capital del país es que un gran número de vehículos no cumplen con las normas mínimas de funcionamiento y la secretaría de salud ya le puso el ojo a este tema, así lo indicó el director del Centro Regulador de Urgencias (CRUE), en dialogo con este reportero.

“Hoy hay alrededor de 140 ambulancias privadas que no cumplen las normas del distrito, no cumplen con las normas del sistema de emergencias médicas, esas ambulancias no tienen equipo de radio comunicación, no tienen tampoco equipo de “georeferenciaciòn” y otras no están registradas en el sistema de información”. Indicó Andrés Álvarez, director del CRUE.

Según el director de la entidad, todos los casos fueron reportados y se trabaja en las sanciones correspondientes, dependiendo del caso.

“La Secretaría de Salud reportó estos 140 vehículos a la dirección de vigilancia inspección y control de la secretaría y están haciendo las verificaciones; tan solo hasta diciembre 31 del 2021, se habían sancionado 90 ambulancias con multas y sellamientos”. Dijo.

Hay un tema que preocupa con mucho interés a la Secretaría de Salud, este tiene que ver con peleas (golpes) entre tripulantes de ambulancias privadas en el momento en el que llegan los vehículos a atender una emergencia, el director del CRUE explicó que es lo que pasa:

“Este tema se da con la famosa guerra de las pólizas del SOAT, por que hay unos montos específicos que se pagan por el traslado de pacientes, entonces lo que buscan muchas veces estas empresas y en especial las tripulaciones de ambulancias, es cobrar lo que se paga por el transporte de estas personas y a llegar al sitio terminan peleando”.

Desde el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, indicaron que la flota de Ambulancias del distrito se vio reforzada con los 151 carros que llegaron a ampliar la red de atención, vehículos que nos Oslo cuentan con equipos especializados sino que pueden llegar a zonas lejanas de la ciudad.