Hay que bajar porcentaje de explotación para salvar a Baloto: Fecoljuegos

Durante el Gaming & Technology expo 2022 que se desarrolla en Cartagena, el presidente de Fecoljuegos, Evert Montero, advirtió que Baloto podría desaparecer si no se reduce el porcentaje de transferencia por derechos de explotación, ya que el juego actualmente es inviable financieramente.

Montero explicó que esto se debe a circunstancias ajenas, teniendo en cuenta que hace 10 años esta actividad no tenía competencia y no habían otros productos como los juegos por internet que han tomado auge.

“Mientras no se revise el tema el porcentaje que se tiene que transferir por derechos de explotación que es una tarifa presuntiva del 32.5% y se considere una del 23 o 22% para que sea viable el juego, es muy difícil que se continúe esta actividad”, manifestó el presidente de Fecoljuegos.

Evert Montero reiteró que las pérdidas acumuladas del actual concesionario de Baloto están cercanas a los 40 millones de dólares. “Se debe bajar y si bien es cierto que podría afectar algún tipo de recursos para la salud, se podría compensar con otras mecánicas que puede tener alrededor de esta actividad. La junta tendrá que tomar la decisión, revisa para bajar ese porcentaje o el juego no va más. O nos quedamos con un poquito de algo o sin nada. Si no se bajan estos porcentajes es muy difícil el juego no sería viable financieramente”, sostuvo.

El presidente de Fecoljuegos puntualizó que de llegar a desaparecer Baloto, el sector salud dejaría de recibir 200 mil millones de pesos anualmente.