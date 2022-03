Piden todo el peso de la ley ante el presunto caso de abuso y maltrato en Envigado

Unos gritos y llantos causaron la indignación de toda Antioquia. Es la historia desafortunada de una niña de la vereda Las Palmas de Envigado, quien por denunciar aparentemente, un caso de abuso por parte de su padre, terminó siendo castigada por su propia familia.

La historia es la siguiente. La niña a comienzos de febrero fue al parecer víctima de tocamientos indebidos por parte de su padre. La menor de edad denunció esta situación ante su familia y comenzó a señalar que su padre había cometido tales actos abusivos. En una ocasión en la casa de su abuela, tal parece que la niña replicó los comentarios sobre la actuación de su padre.

La situación puso iracunda a la abuela de la niña, madre del papá que presuntamente abusó sexualmente de su hija, y comenzó a golpearla. Es en ese momento en donde alguien más, que se presume también es familiar de la niña, grabó el video y de inmediato se replicó en las redes.

La Policía Metropolitana condenó esta actuación. El general Javier Martín, mencionó las acciones que hasta el momento se han hecho.

“Logramos establecer que este maltrato no solo se dirigía hacia esta menor de edad, sino que también habían dos niñas más que estaban siendo maltratadas por esta persona. Las menores de edad fueron puestas a disposición de la Comisaría del Municipio, para el procedimiento de restablecimiento de derechos”, manifestó el oficial.

La primera gestora social de Envigado, Érica Sierra, le reveló a Caracol Radio que mediante el programa Jugar para Sanar, que se trata de atención psicológica para niños víctimas de alguna vulneración, fueron atendidos 57 menores de edad en el tiempo reciente.

“La niña comentó que el papá le estaba haciendo unos tocamientos, pero todo eso se debe investigar y está en el debido proceso de investigación. A la abuela se le está haciendo el proceso para que la Fiscalía actúe, pero tenemos que ir sobre el tema de la ley. Lo más importante es el restablecimiento de los derechos”, afirmó la gestora.

Actualmente la niña está en protección de un hogar de paso y a los padres se les retiró la custodia, no obstante no se ha conocido de un proceso penal en contra de la abuela o el padre. Lo que es seguro, es que la niña no va a volver a esa casa. La primera gestora social de Envigado, Érica Sierra

“Los niños en este momento no están con la familia porque quien tenía la custodia era la abuela. Los tenemos en un hogar de paso en espera de que el ICBF autorice porque la Comisaría pide un hogar sustituto para ellos. Los niños no se van a quedar allí”

El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, aseguró en su cuenta oficial de Twitter que no van a permitir que estos hechos sucedan en su municipio y actuarán con todo el peso de la ley. Así mismo, su homónimo de Medellín, Daniel Quintero, manifestó estar indignado y también pidió la condena más extrema de la ley.

Por el momento se desconoce la postura de la familia agresora.