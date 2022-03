Candidatos a curules de paz preocupados por violencia en Cauca

La elección para las curules de paz en el Cauca ha sido salpicada por la racha de violencia que afecta al departamento, pero otro de los aspectos más preocupantes es que buena parte de los ciudadanos no tiene ni idea sobre este proceso.

En el municipio de El Tambo 11.000 víctimas del conflicto armado podrán votar, pero en las calles, es común encontrar respuestas como estas, “no sé qué son las curules de paz, tampoco para qué sirven”.

Por otra parte, en esta zona la preocupación por la presencia y acciones de grupos armados al margen de la ley es latente, de acuerdo al personero Luis Fernando Vergara.

“Estamos en riesgo extremo, y las autoridades nos estamos preparando para atender ese tipo de contingencias”.

A pesar de esto, el vocero del Ministerio Público señaló que hasta el momento no ha recibido denuncias en sus despachos sobre casos puntuales que afecten a los candidatos que vienen efectuando sus campañas.

Rudecindo Tulande, líder social de esa zona, consideró que, no obstante el conflicto armado, en las veredas y corregimientos, los aspirantes han podido exponer y socializar sus propuestas.

“Me parece importante que haya candidatos que representen a las víctimas, personas que tuvieron que vivir situaciones de orden público”.

Candidatos

César Gutiérrez Bravo, candidato a las curules de paz, aseguró que uno de los obstáculos ha sido el tema financiero, “el Estado autorizó un anticipo de recursos, cuando fuimos a la aseguradora nos dicen que la póliza cuesta 20 millones de pesos, pero pocas asociaciones tienen ese capital para acceder a ese anticipo”.

Por otra parte, expresó que no hubo suficiente publicidad para que los ciudadanos conozcan cómo votar y participar en este nuevo proceso.

“Esto, sumado al orden público, pone en dificultad la democracia y las curules de paz y permiten que los grupos políticos puedan estar con sus estructuras apoyando diferentes candidatos, o grupos al margen de la ley diciéndoles por quién votar”.

Denuncias

Diana Perafán, representante de la organización Plan de Vida, aseguró que han encontrado múltiples dificultades para desarrollar sus labores en los territorios, “nos han quemado vallas, nos las han bajado y colocan las de otros candidatos, nos han amenazado”.

La aspirante calificó como lamentable la intromisión de partidos tradicionales que buscan seguir gobernando en cuerpo ajeno, quienes han ofrecido dádivas y han comprado a los candidatos de paz.

Ximena López dijo que no han recibido el respaldo anunciado en el acuerdo de paz, “se terminó la campaña y no tenemos soluciones para la financiación, no hemos podido llegar a muchas regiones por la inseguridad”.

MOE

Andrés Chilito, vocero de la Misión de Observación Electoral, MOE, expresó que además de la violencia, en esta región preocupan otros fenómenos como la intervención de ‘barones electorales’ en las candidaturas a las curules de paz, debido a la falta de recursos y garantías.

A pesar de las preocupaciones, la Fuerza Pública ha anunciado que intensificará las operaciones para garantizar el desarrollo de la jornada.