Piden acelerar vacunación COVID-19 puerta a puerta

La Secretaría de Salud de Santander le hizo un llamado a los alcaldes de los 87 municipios para que aceleren la vacunación contra la COVID-19. Esto porque en algunas zonas no tienen ni el 70% de la población vacunada.

Una de las estrategias planteadas fue realizar inmunización puerta a puerta, jornadas de vacunación en zonas de difícil acceso y campañas para concientizar a la población sobre la importancia de aplicarse el biológico.

Javier Villamizar, secretario de salud, indicó que a la fecha el 82% de la gente está vacunada con una dosis, pero no están acudiendo a aplicarse el refuerzo, "no están acudiendo a los puntos y por eso estamos buscando esas estrategias. No podemos relajarnos que el COVID ya se fue, porque ahí sigue".

Preocupa la población de 3 a 11 años, solo tiene primera dosis el 61% y la segunda un 39%. En cuanto a los de 12 a 15 años, solo el 58% cuenta con primera aplicación y con segunda el 47%.

39 municipios aún no pueden eliminar el uso de tapabocas en espacios abiertos.