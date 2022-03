Concejo pide concertación para encontrar solución a paro de mototaxistas

Luego de ser instalado el primer periodo de sesiones ordinarias, la plenaria del Concejo de Cartagena se declaró en sesión informal para escuchar a Dairo Arévalo en representación del gremio de mototaxistas.

“Esta es una problemática social y no de orden público como lo quieren hacer ver, el decreto es ilegítimo porque no cuenta con la aprobación de la ciudad. Todos tenemos derecho al trabajo y a ejercer esta actividad económica” manifestó Dario Arévalo.

El representante de los mototaxistas realizó una petición en nombre de todos los afectados “necesitamos crear una mesa técnica de resolución de las actividades económicas libres conformada por el Ministerio de Transporte, Superintendencia de Transporte, ministro de Trabajo, gobernador, alcalde y director del DATT, para discutir la regulación de esta actividad económica”.

El concejal Javier Julio Bejarano, concejal de la bancada del partido coalición Alternativa, intervino diciendo: “No puedo dejar pasar esta oportunidad para hacer una serie de reflexiones conforme a lo que está sucediendo en la ciudad. No he visto la primera política pública seria por la administración para hacerle frente a la pobreza o al hambre. Aquí no estamos en guerra. La problemática del mototaxismo no se soluciona con represión, esto se soluciona con política social”.

Por su parte, Sergio Mendoza Castro, concejal de la bancada del partido Verde, sobre la situación de los mototaxistas dijo: “soy consciente del gran número de personas que viven en Cartagena, al igual del gran número de mototaxistas. Aquí no se trata de un problema de movilidad, se trata de una problemática social que se tiene que solucionar”.

Así mismo, Luis Cassiani Valiente, concejal de la bancada de Cambio Radical hizo unas precisiones sobre el tema de los mototaxis, manifestando: “hacer un llamado al alcalde de Cartagena para sentarnos, con los miembros del comité.

Cómo Concejo seremos garantes de lo que suceda con los mototaxistas, tenemos que buscar soluciones salomónicas donde todos seamos ganadores. No podemos desconocer la realidad de Cartagena y de que nuestra gente vive del día a día. Hay que llegar a un equilibrio, construyamos una ciudad entre todos”.

Del mismo modo, Rodrigo Reyes, concejal conservador manifestó: “no puedo callar con respecto al tema de los mototaxistas, porque en el año 2000 yo también fui mototaxi y creo que desde esta curul puedo entender y respaldar a este gremio. Lo sucedido en el día de ayer no se debió haber dado si se hubiesen llegado a acuerdos con los mototaxistas, el diálogo se debe retomar pacíficamente y poder encontrar una solución. Solicitamos de manera rápida y contundente al alcalde, secretaria del interior, director del DATT, para tener una mesa de conciliación y podamos encontrar soluciones y llegar a un buen acuerdo”.