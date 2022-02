Ciénaga, pueblo patrimonio, pierde certificación de turismo sostenible

Ciénaga, segunda ciudad en importancia del departamento del Magdalena y uno de los pueblos patrimonio de Colombia, retrocedió en materia de turismo, pues, en las últimas horas se conoció que perdió la Certificación de Calidad Turística Sostenible.

Es importante resaltar que esta acreditación la obtuvo el municipio en el año 2017 por parte del Icontec, fue avalada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Fontur, y representaba proyección y sostenibilidad turística para el municipio.

De acuerdo con Icontec "la certificación de turismo sostenible en Colombia evalúa las normas técnicas sectoriales que establecen los requisitos de sostenibilidad en aspectos ambientales, socioculturales, económicos y de gestión para la sostenibilidad" y obtenerla acarrea beneficios para el territorio y sus comunidades.

Al respecto, dijo el alcalde de Ciénaga, Luis Tete Samper que "hay que recuperarla, tenemos que mostrar que hay proyección, que las cosas están bien. Con la Dimar vamos a hacer un proyecto para impulsar las playas, vamos a insistir y estoy seguro que la vamos a recuperar".

Llama la atención de los cienagueros y magdalenenses que la noticia de la perdida de la acreditación se conoció por funcionarios de Alcaldía Municipal hace un mes, y hasta ahora se hizo pública, ante esto respondió Tete Samper que "no puedo estar enterado de todo, llegó la comunicación a la Alcaldía y no me notificaron sino hasta esta semana, pero lo importante es que vamos a trabajar".

La certificación se pudo haber mantenido si se hubiese reportado a Icontec los avances en materia de turismo, ante esto, manifestó el Alcalde que "vamos a llegar a fondo de esto, iniciaremos investigaciones para ver quiénes fueron los responsables, no es justo que estemos pasando por esto, no se mandaron documentos a tiempo y perdimos la certificación, estos funcionarios que hoy no están cumpliendo tendrán que salir de la Administración Municipal".

En ese orden de ideas, cae el peso sobre la Secretaría de Infraestructura que es donde esta adscrita la dependencia de Turismo, dijo Tete Samper que "tendrán que responder por eso y por otras cosas que han sucedido".

De otro lado se encuentran los defensores del turismo en Ciénaga, quienes día a día trabajan y lideran procesos para sacar adelante la historia y la cultura que tiene este municipio, tal es el caso de Agustín Lara, director del Punto de Información Turístico de Ciénaga , quien dijo que "con tanto esfuerzo se consiguió para seguir impulsando el desarrollo y progreso a través de ese tren cargado de oportunidades llamado turismo, pero se perdió".

Añade Lara que otra de las falencias de este municipio en cuanto al turismo es que por segundo año consecutivo "Ciénaga le hizo el desplante a la Red Nacional de Pueblos Patrimonio de Colombia al no ir a la Vitrina Turística de ANATO que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá, eso demuestra que no hay interés de posicionar a Ciénaga como destino turístico y seguirá siendo un simple lugar de paso".