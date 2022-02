"Duele lo que pasa y uno no quiere guerra": ucraniana en Bucaramanga

Una tristeza nacional, así se sienten muchos ucranianos asentados en Colombia ante la situación que vive Ucrania y Rusia.

Es el caso de Victoria una ucraniana radicada en Bucaramanga desde hace varios años quien en conversación con Caracol Radio dejó ver el dolor que le produce la violencia que viven estos dos países por el poder.

Asegura que Ucrania nunca ha querido la guerra y que nunca imaginó que la rivalidad entre estos dos países desencadenaría un escenario de muerte.

"No pensábamos que esto iba a suceder. Es una situación muy preocupante. Cada uno está peleando por lo suyo, pero Ucrania nunca ha querido guerra. Es una guerra por el poder y el territorio", relató.

Puede leer:

Victoria cuenta que tiene muchos amigos e incluso su cuñada y sobrinos aun viviendo en el país de Europa oriental de los que no sabe nada y les preocupa su bienestar.

"Me duele todo lo que está sucediendo y uno no quiere la guerra. Está bien que se separen, pero guerra no. Después de lo que vivimos y haciendo esta guerra por el territorio. Claro que sí duele mucho, pero más por el país. Mis amigos están allá y duele lo que está pasando", agregó.

La ucraniana ya cuenta con nacionalidad colombiana y dice estar enamorada de Bucaramanga y desde la capital de Santander pidió que cesen los hechos de violencia y muertes.