Médicos aseguran que se malinterpretó levantar el tapabocas

En Santander 48 municipios de 87 ya pueden levantar la restricción del uso del tapabocas en espacios abiertos.

Este anuncio preocupa a los médicos del departamento ya que el mensaje se malinterpretó.

El médico Mauricio Orozco Levi, jefe del departamento de neumología del Hospital Internacional de Colombia señaló que se puede quitar el tapabocas, sí, pero en cuatro casos específicos porque el cuarto pico de la pandemia no ha terminado.

"Si usted se lo quiere quitar tenga en cuenta las cuatro causales. Se recomienda seguir utilizándolo en los colegios, sistemas masivos, cines, fiestas ni en los hospitales; la segunda es que las personas estén vacunadas con el esquema completo; no estar cerca de aquellos que no tengan el tapabocas. Por último, que no tengan enfermedades crónicas ni respiratorias", agregó.

Los médicos aseguran que seguirán utilizando el tapabocas porque la probabilidad de contagio sigue siendo alta.

El médico Orozco Levi señala que la medida se anunció sin haber remarcado las condiciones.

No quieren que esto se convierta en una acción irresponsable de la gente porque aún hay alta probabilidad de contagios de las variantes del COVID-19.

"Por ejemplo, no se ha socializado que, al salir a la calle, en el centro de Bucaramanga, en el paseo del comercio, donde hay mucha gente hay que obligatoriamente utilizar el tapabocas", puntualizó.