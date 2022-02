Ganaderos hacen reparos al anunciado cierre del chorro de Caregato

A los ganaderos y agricultores de los departamentos de Sucre y Córdoba les preocupa que el Gobierno nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), le diga al país que el cierre definitivo del chorro de Cara de Gato es el 28 febrero, argumentando que esa obra no corresponde al trabajo final.

“Eso es falso, el 28 de febrero se cierre el chorro, pero eso no corresponde al trabajo final, porque entre otras cosas, toca darles realce a las bolsas y hacer un jarillón paralelo al cierre con las bolsas”, dijo el ganadero Juan Carlos Bula, en representación del gremio agropecuario, que le hace seguimiento y veeduría a la obra.

“No vemos esas ganas de los ingenieros en trabajar. Notamos que inician obras muy tarde en las mañanas y terminan labores muy tempano en horas de la tarde. Entonces nosotros como gremio nos cansamos de estar siempre con la garrocha puesta”, dijo el ganadero.

Lea también: Alcalde pide al Presidente aumentar las unidades policiales en Montería

Agregó que solicitaron al Gobierno una draga, como única solución para evitar nuevas inundaciones en la región de La Mojana, pero a la fecha no ha llegado: “Ellos nunca dicen que no a nuestras peticiones, le dicen sí a todo, pero no cumplen”.

Como se recordará, el punto de Caregato, en San Jacinto del Cauca (Bolívar), por donde rompió el río Cauca el año anterior, alcanzó los 1.234 metros de abertura inundando una vasta zona de la región de La Mojana de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquía, dejando miles de pérdidas de cultivos, animales y familias damnificadas.

EL ANUNCIO DEL GOBIERNO

De acuerdo a la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD) se prevé que las obras que hacen parte de la primera etapa del cierre de Caregato estén listas el 28 de febrero próximo.

Según la UNGRD, finalizada esa primera etapa del cierre, se realizarán unas obras complementarias que permitirán que los trabajos que se vienen desarrollando tengan la consistencia y durabilidad que se requiere mientras se ejecutan posteriormente las obras definitivas en toda la subregión de La Mojana.

También adelantan obras en una isla que se presentó por el rompimiento del río Cauca, la cual tiene un total de 738 metros y que es intervenida con un canal de 45 metros de ancho y 6 metros de profundidad. Estos trabajos también estarán listos en próximos días, según el Gobierno.