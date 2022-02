Concejales denuncian que no pueden ir a la zona rural de Cúcuta

La zona rural de Cúcuta enfrenta varios problemas de seguridad relacionadas con cultivos ilícitos, narcotráfico y fuerte presencia de grupos armados que aprovechan la extensa frontera con Venezuela para llevar a cabo sus acciones delincuenciales.

El concejal Jesús Sepúlveda dijo a Caracol Radio que, "es peligroso es complicado, si usted me pregunta a mí, a nosotros los concejales, no nos dejan ir a la zona rural y si nosotros no podemos ir, imagínese como estará la gente el día de las votaciones, como vamos a hacer con los jurados de votación, como están haciendo los maestros para llegar a sus escuelas".

Agrego que, "estamos en una ignominia total, en una falta de autoridad total, en donde llegamos al punto que hay puntos vedados, donde la autoridad no entra, ese es un tema complejo, porque el estado debe imperar, debe estar en todo lado".

La situación de seguridad se agudiza con cada acción de violencia en la zona rural, organizaciones sociales advierten del temor de una crisis humanitaria.