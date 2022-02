No fue aceptada la retractación de Rodolfo Hernández

A través de sus redes sociales, el candidato presidencial Rodolfo Hernández se retractó de las declaraciones que dio en contra la exgobernadora del Valle del Cauca, Dilián Francisca Toro, y su esposo, Julio César Caicedo, tras señalar que tenía nexos con el narcotráfico.

Aseguró que respeta la ley y lo hace cumpliendo el fallo de tutela en primera y segunda instancia. Pidió disculpas y perdón y aseguró que no hará este tipo de declaraciones jamás.

“Me retracto de mis acusaciones en cuanto manifesté que Julio César Caicedo y Dilian Francisca Toro hubiesen tenido nexos con el narcotráfico. Pido disculpas por mi ligereza y hago extensiva mi solicitud de perdón públicamente, garantizando que no volveré a hacer manifestaciones de este tipo sin que exista sentencia condenatoria”. Este pleito que se pensaba que no acabaría, inició en mayo del 2021, cuando en Caracol Radio, el ingeniero Rodolfo Hernández, hizo las polémicas declaraciones.

La exgobernadora del Valle del Cauca, interpuso una acción de tutela que ganó en dos instancias.

A pesar de su publicación, Caicedo no aceptó la retractación e interpondrá un incidente de desacato, ya que para él y Dilian, no es claro lo que manifestó en redes sociales.