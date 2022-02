Concejo hace críticas al catastro multipropósito

Una serie de reparos al catastro multipropósito hizo en las últimas horas el presidente del concejo de la ciudad de Cúcuta.

Oliverio Castellanos, líder de la corporación denunció en Caracol Radio que “pese haber dado autorización en el concejo para que se adelantara este proceso, no se ha hecho nada, y vemos con preocupación que el municipio asumió esa responsabilidad, pero no hay quien lo ejecute”.

El dirigente político dijo que la iniciativa que se llevó a su despacho no ha comenzado y por lo tanto el riesgo es enorme frente a la actualización de predios, sistema de ejecución y a lo que representa para el gobierno local esta parálisis.

“Son 250 mil predios que se necesita actualizar, se requiere un equipo especializado después de quitarle esa función al Igac y además de la ejecución presupuestal que no se ha hecho efectiva para conformar el equipo responsable de esa misión”.

Y agregó “por lo tanto lo que se vaticina es un fracaso, porque no hay personal idóneo, no hay equipo que se encargue como se establece en el proyecto de acuerdo y existen recursos que se han quedado en el aire, hecho que me parece muy grave”, puntualizó.