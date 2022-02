Veedores y padres de familia hacen reparos al Pae en Cúcuta

Los veedores del plan de alimentación escolar en la región de frontera, han emitido un documento en donde explican algunas presuntas irregularidades que han detectado en el proceso de contratación.

Este oficio ha sido dirigido a las Procuraduría, Fiscalía, Personería y demás organismos de control para que investiguen por qué no fue adjudicado y que ocasionó que los oferentes declinaran de este contrato.

Luis Emilio Goyeneche uno de los veedores en la ciudad de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que lo que más preocupa es que supuestamente se bajaran los niveles de pago por cada ración por parte de la alcaldía.

“Con esto queremos hacerle ver a la administración que no es un juego lo de los niños, la realidad de Cúcuta está plasmada en este documento, el Gobierno Nacional por ejemplo dice que son 3.500 pesos la ración y la alcaldía le baja 2.800 pesos, esto no se puede bajar por qué es algo ya impuesto por el gobierno, ademas que ya iniciaron las clases y los niños no tienen el refrigerio, tampoco hay vigilancia y los baños no están en las mejores condiciones para el uso”, dijo el veedor.

Los padres de familia de igual forma están haciendo veeduria, y han manifestado que también interpondrán los diferentes recursos para que este proceso inicie lo más pronto posible.

Eduardo Parra presidente de la liga municipal de padres, le dijo a Caracol Radio que seguirán presionando hasta que se entregue este beneficio a los más de 70 mil menores en la región.

“Nosotros solicitamos a través de un comunicado que se envió a todos los entes de control que tomen cartas en el asunto con relación al programa de alimentación escolar, el cual prácticamente está desierto porque no hubo una planificación seria y responsable, no es la tesis del señor alcalde que son fuerzas oscuras sino que se quedó corto la oferta en cuanto a los costos para los alimentos, no se tuvo en cuenta el costo de vida con el aumento, esto no estimula a los operadores que son entre 50 y 70 a nivel nacional que tienen solvencia económica, esto les genera es pérdidas”. dijo el vocero de los padres de familia.

Lo que más preocupa es que esto pueda generar una deserción escolar.