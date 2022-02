Usuarios de la liquidada EPS Coomeva piden empezar atención de menores

A pesar de los anuncios de la Superintendencia de Salud sobre las garantías de continuidad de los tratamientos para los usuarios trasladados a las cuatro EPS receptoras en Norte de Santander, hasta el momento familiares de los menores de edad con patologías y tratamientos de alto costo reportan que no se ha podido obtener la primera autorización para continuar con los tratamientos.

Esta situación genera alarma en los familiares porque muchos de estos procedimientos son vitales y no se pueden interrumpir.

Maritza Franklin, vocera de los usuarios de la liquidada EPS Coomeva dijo a Caracol Radio que, “a la espera con incertidumbre porque fuimos repartidos en 4 de EPS, estamos prestos a ver que sí nos van a cumplir como dicen con respecto a lo que, a lo establecido, como manifestó la Supersalud, qué nos iban a garantizar a la continuidad el servicio”.

Añadió que, “más en la parte terapéutica de los niños, entonces hasta el momento no hay ninguna mamá que diga, ya me asignaron a la IPS, tampoco que diga ya me empezaron las terapias, nosotros desde la semana pasada tenemos a los niños sin terapia, nos reunimos fuimos a la defensoría radicamos un oficio donde manifestamos que necesitamos sí o sí el acompañamiento para que nos garanticen que este proceso de reubicación se dé respetando el derecho de nuestros hijos, teniendo unos derechos adquiridos”.

Reiteraron el llamado a las personerías y la defensoría del pueblo para fortalecer el acompañamiento y evitar desenlaces fatales por el deterioro de la salud de los niños.

Advierten que mantienen un diálogo permanente con voceros de la superintendencia de salud, pero hasta el momento no se ha logrado un acompañamiento eficaz.