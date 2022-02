Trabajadores de hidrocarburos temen por acciones violentas en el Catatumbo

La difícil situación de orden público, las amenazas contra los contratistas de las empresas petroleras en la región del Catatumbo y que han llevado a esta reducción de la producción en Norte de Santander, genera alarma en las personas que dependen de esta actividad.

En el departamento hacen un llamado a la empresa Ecopetrol para replantear con mano de obra local y mantener la operatividad de los diferentes pozos y campos de producción estante la difícil situación.

Uno de los contratistas le contó a Caracol radio que, “la problemática del sector de hidrocarburos no solo del conflicto armado, sino en tema general es también la falta de inversión por parte de del estado, Ecopetrol y las compañías aliadas en estos Campos los cuales llevan muchos años en producción y hoy en día no son empáticos; las compañías y los bienes y servicios que prestan las áreas locales en muchos sectores como campo Oripaya, campo Tibú, Cómo campo Sardinata donde Ecopetrol no se alinea con los proveedores locales con el fin de generar empleo”.

Explicó que, “entonces eso ha llevado a muchos malestares sociales qué no solo se remiten a temas de orden público, sino también a parálisis por parte de trabajadores y personal local exigiendo la participación”.

Durante el presente año la situación para los contratistas y empresas es preocupante, el secuestro de un ingeniero, en robo de vehículos ha impactado en las condiciones laborales de los trabajadores de estas empresas.