Testigo del caso Enrique Vives exige pago de su recompensa

Arturo Creus Maestre es el testigo del accidente donde se vio involucrado el empresario samario Enrique Vives y quien a través de una tutela busca que la Gobernación del Magdalena haga efectivo el pago de la recompensa prometida a quien brindara información para esclarecer el accidente en el que murieron seis jóvenes y uno más resultó gravemente herido.

Según lo manifestado por el testigo, "no he tenido respuesta de la administración departamental, prometieron el pago de 25 millones de pesos".

"No han cumplido con lo pactado, el gobernador Caicedo me llamó y ofreció una recompensa, fui a la Fiscalía y declaré, a los 15 días fui a la Gobernación y me cerraron las puertas, después me dijeron que eran 10 testigos y que había que repartir el dinero; ahora estoy asustado porque yo no quería hablar", afirmó Arturo Creus Maestre.

Asimismo, precisó que teme por su vida, pues, su seguridad y la de sus familiares está es riesgo teniendo en cuenta que ya es reconocido como testigo de lo sucedido.