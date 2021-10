Testigo caso Gaira: Recompensa por información no ha sido pagada

Arturo Creus Maestre, testigo del accidente en Gaira en Santamarta, habló en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre el hecho.

El 13 de septiembre del 2021 Enrique Vives Caballero, empresario de Santa Marta, causó el fatal accidente que dejó 6 adolescentes muertos en Gaira, Arturo Creus fue testigo del momento.

"Vi los cuerpos de los adolescentes, ahí tirados en la carretera, destrozados. Empecé a gritar y llorar. Le dije a un familiar que yo le servía de testigo, yo había visto todo", contó.

Creus aseguró que duró cerca de 15 días sin dormir debido al impacto del accidente, aseguró que después el gobernador de Santa Marta lo llamó a una rueda de prensa.

"El gobernador me ofreció 25 millones, pero le dije que me daba miedo hablar. El psicólogo de la gobernación me vio y a los 15 días hablé. A los 20 días me negaron la entrada a la gobernación, después insistí y me dejaron entrar", explicó

El testigo aseguró que hasta el momento la recompensa por información del accidente que dejó 6 adolescentes muertos no ha sido pagada y no tiene información al respecto.

"Tengo miedo, no he podido dormir, nadie me ha apoyado", dijo.