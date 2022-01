No enviaron sus hijos a clase por mal estado del colegio

Los padres de familia de la sede D del colegio El Pilar, ubicado en el barrio Campohermoso en Bucaramanga decidieron no enviar hoy, 17 de enero, a sus hijos a los salones de clase porque denuncian que la infraestructura sigue en remodelación, no hay baterías sanitarias ni tampoco lavamanos y no cuenta con energía eléctrica.

Martha Angarita Mejía, presidenta de la JAC señaló que por más de que los padres quisieran mandarlos a la institución las condiciones no están dadas para hacerlo.

Los protocolos de bioseguridad aún no han sido implementados y aún hay zonas de alto riesgo por los materiales e inestabilidad de la infraestructura. Dijo a Caracol Radio que mandaron un requerimiento a la Secretaría de Educación.

La sede D del colegio El Pilar tiene más de 600 estudiantes en la jornada de la mañana y tarde, sin embargo, la secretaria Ana Leonor Rueda indicó que la encargada de supervisar y entregar los trabajos de remodelación es la rectora del colegio.

Dice que ya pidió respuestas a la encargada de la institución y por ahora activaron un plan de contingencia para que tanto docentes como estudiantes comiencen sus clases en la virtualidad.