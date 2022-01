En Santa Marta solicitan al INPEC trasladar a reclusos de alta peligrosidad

La cárcel distrital Rodrigo de Bastidas de Santa Marta tiene una capacidad para 318 privados de la libertad, sin embargo, hoy presenta una sobrepoblación del 300%, compartiendo los efectos de otros centros penitenciarios del país.

Este margen de hacinamiento ha impedido que se descongestionen los Centros Transitorios de Detención y la URI de la Fiscalía, donde no hay espacio para un procesado más. Esto motivó a la alcaldesa Virna Johnson a radicar una solicitud ante el Inpec, para que se logre el traslado a otras ciudades de 50 reclusos clasificados como de alta peligrosidad.

Le puede interesar: Bomberos liquidaron incendio forestal en cerro de Santa Marta

“Necesitamos poder ir descongestionando la cárcel, sobre todo a las personas que ya están catalogadas por su proceder delictivo”, señaló Johnson, quien también agregó que junto al hacinamiento carcelario, el vencimiento de términos en capturados reincidentes, son situaciones que pone en riesgo la seguridad del distrito.

“Lo que está pasando es que se vencen los términos sin que haya una condena o las audiencias para esto. Yo he enviado estas cartas al Ministerio de Justicia, pero las respuestas no han sido efectivas, no han sido contundentes, ni las que hemos esperados de parte del Ministerio para fortalecer el sistema y evitar este fenómeno”, manifestó la mandataria.

Le puede interesar: Retraso en la condena de capturados agrava la inseguridad en Santa Marta

Sobre la petición hecha al Inpec, la alcaldesa dijo haber recibido una respuesta pero de la misma cárcel donde le informan que el traslado solo se puede lograr de 3 personas. “El año pasado tras un trabajo conjunto se dio el cambio de centro de reclusorio de 33 personas con estas condiciones de seguridad”, puntualizó.

En el centro penitenciario de mediana seguridad, Rodrigo de Bastidas, para combatir la sobrepoblación el Ministerio de Justicia adelanta la construcción de 510 nuevos módulos.