Colegios en el Tolima se preparan para el regreso a clases presenciales

El Secretario de Educación del Tolima, Julián Fernando Gómez, confirmó que el calendario escolar de 2022 en los colegios públicos del departamento regresa a la presencialidad.

De acuerdo al funcionario. "No hay más trabajo en casa, ya en más del 85 % de los docentes están vacunados, los que no se vacunaron fue porque no lo quisieron hacer, además arrancando la última etapa de vacunación con los niños".

En cuanto la negativa de algunos docentes de regresar de manera presencial por no contar con garantías de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad Covid-19, Gómez señaló. "Se le entregaron más de $6.000 millones a los rectores de las instituciones educativas para infraestructura".

Por otra parte, el funcionario señaló que ya se han adelantado nuevas jornadas de vacunación las cuales se reforzarán a partir del próximo 24 de enero en los colegios para un retorno normal a las instituciones educativas.