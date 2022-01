Dificultades por demoras en expedición del pasaporte en Cúcuta

Los problemas en el trámite del pasaporte tienen preocupados tantos a los viajeros como las agencias de viajes, ante los efectos que esto está trayendo presentando un rezago al buen comportamiento que se ha tenido.

Las nuevas rutas internacionales tanto hacia el sur como al norte del continente que saldrán desde Cúcuta podrían tener una afectación de mantenerse los problemas para el trámite de la expedición del pasaporte que se viven en Cúcuta y otras ciudades del país.

Según la presidenta de ANATO capítulo Norte de Santander Stella Murillo, ya han perdido a varios clientes ante esta situación, “el que un pasajero que desee viajar al exterior tiene que mirar en que parte donde no se pide pasaporte porque la parte de Sudamérica, en este caso unos pasajeros que querían viajar a otro destino tuvieron que hacerlo a Argentina por qué por qué es uno de los países que con la cédula y un documento como una tarjeta andina pueden ingresar a estos países.

Agrego que, “Esto es lo que nosotros estamos tratando de solucionar para el pasajero que quiere viajar al exterior, pero no es normal porque el pasajero se está perdiendo en una cantidad alta, por eso esta es una oportunidad para que tanto el alcalde, como el gobernador y la cancillería intervengan esto porque no se puede esperar más de tres meses a que una persona pueda sacar su pasaporte para poder viajar, esto es un mal en todo el país y no solamente en Cúcuta “.

Por otro lado, disminuyen estos efectos los pasajeros que provienen desde Venezuela, que teniendo en cuenta el vuelo hacia Panamá, son cerca del 50 porciento de los que están adquiriendo estos tiquetes aéreos con este destino.